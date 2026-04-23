ديني

شيخ الأزهر يستقبل سفير مالي ويؤكد استعداد الجامعة لزيادة المنح الدراسية وتدريب أئمة مالي

عبد الرحمن محمد

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، بمشيخة الأزهر، سعادة السفير سامبا الحمدوبابي، سفير جمهورية مالي الجديد لدى القاهرة.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر عمق العلاقات التي تربط الأزهر الشريف بجمهورية مالي، مشيرًا إلى أن الأزهر يستقبل (369) طالبًا ماليًّا يدرسون في مختلف مراحله التعليمية، فضلًا عن وجود (14) مبعوثًا أزهريًّا يعملون في المعاهد المالية لنشر المنهج الأزهري الوسطي الصحيح.

وأشار فضيلته إلى استعداد الأزهر لزيادة عدد المنح الدراسية المخصصة لأبناء مالي، بما يلبي احتياجات المجتمع المالي، مؤكدًا كذلك ترحيب الأزهر باستضافة أئمة مالي للتدريب في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، وفق منهج أزهري مُحكَم يستهدف مكافحة التطرف، وتفنيد أفكار الجماعات المتطرفة، وصقل مهارات الأئمة في التعامل مع القضايا المعاصرة، لا سيما ما يتعلق بالرد على الشبهات المثارة حول قضايا التعايش، وقبول الآخر، ومكانة المرأة في الإسلام.

من جانبه، أعرب السفير المالي عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقدير بلاده للجهود الكبيرة التي يبذلها فضيلته في خدمة الإسلام والمسلمين، مثمنًا الدعم والرعاية التي يوليها الأزهر للطلاب الوافدين، وخاصة طلاب مالي.

وأشار السفير المالي إلى أن بلاده تعوِّل كثيرًا على أبنائها من خريجي الأزهر في نشر السلم المجتمعي ومكافحة التطرف، مؤكدًا أن خريجي الأزهر في مالي يحظون بمكانة مرموقة، تؤهلهم لتولي أرفع المناصب القيادية في البلاد. 

