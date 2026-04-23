وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والمصريين بذكرى تحرير سيناء

تقدم الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف – بأسمى التهاني والمباركات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية (يحفظه الله)، وإلى رجال القوات المسلحة البواسل، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة عيد تحرير سيناء.

إن هذه المناسبة الوطنية الخالدة تجسد أعظم معاني البطولة والفداء، وتُخلِّد تضحيات أبناء هذا الوطن من العسكريين والمدنيين الذين قدَّموا أرواحهم دفاعًا عن تراب الوطن، حتى عادت سيناء الغالية إلى أحضان مصر عزيزةً آمنة؛ بالحرب والسلم، وبالتنمية والعِلم.

وستظل ذكرى تحرير سيناء رمزًا لوحدة المصريين وإرادتهم الصلبة، ودافعًا لمواصلة العمل والبناء، وصون مقدرات الوطن، والحفاظ على أمنه واستقراره؛ بكل ما تحويه من قيم الثبات على الحق، والجهاد الحق في سبيل الله، وقهر المستحيل المظنون بإرادة النصر الميقون.

حفظ الله مصر قيادةً وشعبًا وجيشًا، وأدام عليها نعمة الأمن والأمان، ووفّق أبناءها جميعًا لما فيه الخير والنماء.