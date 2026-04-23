4 محاذير.. ماذا قال معتمد جمال لـ نجوم الزمالك قبل مواجهة بيراميدز؟

حذر معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك نجوم القلعة البيضاء من التهاون فى مباراة بيراميدز المقرر غقامتها مساء اليوم الخميس في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال مباراة قوية أمام نظيره بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء مرتقب قد يكون له تأثير مباشر على سباق المنافسة على اللقب هذا الموسم.

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس على أن تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت اللقاء.

وتأتي المباراة ضمن الجولة الثالثة من مرحلة التتويج، وتقام على أرضية استاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير نظرًا لأهمية المواجهة بين فريقين من أبرز المنافسين على القمة.

وأكد معتمد جمال للاعبى الزمالك ضرورة التوازن بين الهجوم والدفاع في لقاء بيراميدز.

كما شدد معتمد جمال علي أن ضرورة الرقابة اللصيقة للمهاجم الكونغولي فيستون ماييلي باعتباره ورقة رابحة في صفوف بيراميدز وماكينة التهديف للفريق السماوي.

وطالب معتمد جمال لاعبي الزمالك بضرورة إحراز هدف مبكر في شباك بيراميدز بالتزامن مع عدم استقبال أية أهداف في مرمى حارس الفارس الأبيض.

واعتبر معتمد جمال تحقيق الفوز أمام بيراميدز الليلة بمثابة خطوة كبيرة لإستعادة لقب الدوري الممتاز الغائب منذ سنوات عن القلعة البيضاء بإعتباره حافز معنوي قوي.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي – أسامة جلال – كريم حافظ – محمد حمدي إبراهيم.

خط الوسط: مهند لاشين – ناصر ماهر – وليد الكرتي – عودة فاخوري – أحمد عاطف قطا.

الهجوم: فيستون مايلي.



