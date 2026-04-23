طريقة عمل المسقعة في الفرن بمذاق شهي

تعد صينية المسقعة من الأكلات الشعبية المنتشرة في مصر وبعض البلاد العربية بشكل واسع ومغذية واقتصادية.

نعرض لكم طريقة عمل صينية المسقعه في الفرن من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي قناة سي بي سي سفرة.

مقادير صينية المسقعة

باذنجان رومي شرائح مقلية

فلفل رومي شرائح مقلية

فلفل حار

بطاطس حلقات مقلية

صلصة طماطم

ثوم مفروم

زيت

ملح

فلفل أسود

بصل مفروم

كمون ناعم

طريقة عمل صينية المسقعة

في حلة بها الزيت على النار شوحي البصل والثوم ويمكن إضافة الفلفل الحار المفروم ورشي الملح والفلفل الأسود والكمون.

ضعي صلصة الطماطم والماء وقلبي كل الخليط على النار حتى الغليام ثم ضعي حلقات الباذنجان والبطاطس والفلفل الرومي وانقليهم في صينية الفرن حتى النضج.