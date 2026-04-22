مواعيد مباريات الجمعة 17 أبريل 2026 والقنوات الناقلة .. يتزايد اهتمام عشاق كرة القدم بالبحث عن جدول مواعيد مباريات الجمعة 17 أبريل 2026، في ظل إقامة مواجهات قوية ومثيرة ضمن أبرز البطولات المحلية والقارية، وهو ما يدفع الجماهير لمتابعة التفاصيل الدقيقة الخاصة بالمباريات، سواء من حيث التوقيتات أو القنوات الناقلة، لمواكبة أحداث يوم كروي حافل بالإثارة والتنافس.

مواعيد مباريات الجمعة 17 أبريل 2026 في الدوريات الأوروبية

تشهد الدوريات الأوروبية الكبرى عددًا من المواجهات المهمة التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، حيث تقام في الدوري الإيطالي مباراتان بارزتان، إذ يلتقي فريق ساسولو مع نظيره كومو في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات، و7:30 مساءً بتوقيت السعودية، و6:30 مساءً بتوقيت مصر، على أن تُنقل المباراة عبر قناة stc tv.

وفي مواجهة أخرى ضمن الدوري الإيطالي، يلتقي فريق إنتر ميلان مع فريق كالياري في تمام الساعة 10:45 مساءً بتوقيت الإمارات، و9:45 مساءً بتوقيت السعودية، و8:45 مساءً بتوقيت مصر، عبر قناة stc tv، في مباراة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعيهما في جدول الترتيب.

أما في الدوري الفرنسي، فيواجه فريق لانس نظيره تولوز في تمام الساعة 10:45 مساءً بتوقيت الإمارات، و9:45 مساءً بتوقيت السعودية، و8:45 مساءً بتوقيت مصر، على أن تُبث المباراة عبر قناة beIN Sports Mena 4، في لقاء يحمل أهمية كبيرة ضمن منافسات الجولة.

وفي الدوري الألماني، يلتقي فريق سانت باولي مع فريق كولن في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت الإمارات، و9:30 مساءً بتوقيت السعودية، و8:30 مساءً بتوقيت مصر، عبر منصة MBC Shahid، في مواجهة قوية يسعى خلالها الفريقان لتحقيق الفوز.

مواعيد مباريات البطولات القارية الجمعة 17 أبريل 2026

على صعيد المنافسات القارية، تتجه الأنظار إلى بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، حيث يواجه فريق الزمالك نظيره شباب بلوزداد في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات، و7:00 مساءً بتوقيت السعودية، و6:00 مساءً بتوقيت مصر، عبر قناة beIN Sports 3، في مباراة تحظى باهتمام جماهيري كبير.

وفي إطار منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، يلتقي فريق الأهلي مع فريق جوهور دار التعظيم في تمام الساعة 6:45 مساءً بتوقيت الإمارات، و5:45 مساءً بتوقيت السعودية، و4:45 مساءً بتوقيت مصر، عبر قناة beIN Sports Mena 1.

كما يواجه فريق ماكيدا زيلفيا نظيره الاتحاد في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات، و9:00 مساءً بتوقيت السعودية، و8:00 مساءً بتوقيت مصر، عبر قناة beIN Sports Mena 2، في لقاء مرتقب ضمن نفس البطولة.

أهمية متابعة جدول مباريات اليوم

تعكس كثافة المباريات في هذا اليوم تنوع المنافسات بين البطولات الأوروبية والآسيوية والإفريقية، وهو ما يمنح الجماهير فرصة لمتابعة مستويات مختلفة من كرة القدم في يوم واحد، ويزيد من أهمية معرفة التوقيتات الدقيقة والقنوات الناقلة لضمان عدم تفويت أي من هذه المواجهات المهمة.

كما أن متابعة جداول المباريات أصبحت من الأمور الأساسية لعشاق الكرة، خاصة في ظل تداخل البطولات وتعدد القنوات الناقلة، ما يجعل الوصول إلى المعلومات الدقيقة أمرًا ضروريًا لمتابعة الأحداث أولًا بأول.

القنوات الناقلة لمباريات الجمعة 17 أبريل 2026

تتنوع القنوات والمنصات الناقلة لمباريات هذا اليوم، حيث تتولى قنوات beIN Sports نقل عدد من المباريات المهمة، إلى جانب قناة stc tv، ومنصة MBC Shahid، ما يوفر خيارات متعددة للمشاهدين لمتابعة المباريات بجودة عالية وتغطية شاملة.

ويعكس هذا التنوع في حقوق البث مدى الاهتمام الكبير الذي تحظى به كرة القدم عالميًا، حيث تتنافس الشبكات الإعلامية على نقل أبرز البطولات وتقديم محتوى رياضي متميز للجماهير.