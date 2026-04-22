الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

عبد الفتاح تركي

مواعيد مباريات الجمعة 17 أبريل 2026 والقنوات الناقلة .. يتزايد اهتمام عشاق كرة القدم بالبحث عن جدول مواعيد مباريات الجمعة 17 أبريل 2026، في ظل إقامة مواجهات قوية ومثيرة ضمن أبرز البطولات المحلية والقارية، وهو ما يدفع الجماهير لمتابعة التفاصيل الدقيقة الخاصة بالمباريات، سواء من حيث التوقيتات أو القنوات الناقلة، لمواكبة أحداث يوم كروي حافل بالإثارة والتنافس.

مواعيد مباريات الجمعة 17 أبريل 2026 في الدوريات الأوروبية

تشهد الدوريات الأوروبية الكبرى عددًا من المواجهات المهمة التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، حيث تقام في الدوري الإيطالي مباراتان بارزتان، إذ يلتقي فريق ساسولو مع نظيره كومو في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات، و7:30 مساءً بتوقيت السعودية، و6:30 مساءً بتوقيت مصر، على أن تُنقل المباراة عبر قناة stc tv.

واقرأ أيضًا:

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

وفي مواجهة أخرى ضمن الدوري الإيطالي، يلتقي فريق إنتر ميلان مع فريق كالياري في تمام الساعة 10:45 مساءً بتوقيت الإمارات، و9:45 مساءً بتوقيت السعودية، و8:45 مساءً بتوقيت مصر، عبر قناة stc tv، في مباراة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعيهما في جدول الترتيب.

أما في الدوري الفرنسي، فيواجه فريق لانس نظيره تولوز في تمام الساعة 10:45 مساءً بتوقيت الإمارات، و9:45 مساءً بتوقيت السعودية، و8:45 مساءً بتوقيت مصر، على أن تُبث المباراة عبر قناة beIN Sports Mena 4، في لقاء يحمل أهمية كبيرة ضمن منافسات الجولة.

وفي الدوري الألماني، يلتقي فريق سانت باولي مع فريق كولن في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت الإمارات، و9:30 مساءً بتوقيت السعودية، و8:30 مساءً بتوقيت مصر، عبر منصة MBC Shahid، في مواجهة قوية يسعى خلالها الفريقان لتحقيق الفوز.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات البطولات القارية الجمعة 17 أبريل 2026

على صعيد المنافسات القارية، تتجه الأنظار إلى بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، حيث يواجه فريق الزمالك نظيره شباب بلوزداد في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات، و7:00 مساءً بتوقيت السعودية، و6:00 مساءً بتوقيت مصر، عبر قناة beIN Sports 3، في مباراة تحظى باهتمام جماهيري كبير.

وفي إطار منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، يلتقي فريق الأهلي مع فريق جوهور دار التعظيم في تمام الساعة 6:45 مساءً بتوقيت الإمارات، و5:45 مساءً بتوقيت السعودية، و4:45 مساءً بتوقيت مصر، عبر قناة beIN Sports Mena 1.

كما يواجه فريق ماكيدا زيلفيا نظيره الاتحاد في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات، و9:00 مساءً بتوقيت السعودية، و8:00 مساءً بتوقيت مصر، عبر قناة beIN Sports Mena 2، في لقاء مرتقب ضمن نفس البطولة.

أهمية متابعة جدول مباريات اليوم

تعكس كثافة المباريات في هذا اليوم تنوع المنافسات بين البطولات الأوروبية والآسيوية والإفريقية، وهو ما يمنح الجماهير فرصة لمتابعة مستويات مختلفة من كرة القدم في يوم واحد، ويزيد من أهمية معرفة التوقيتات الدقيقة والقنوات الناقلة لضمان عدم تفويت أي من هذه المواجهات المهمة.

كما أن متابعة جداول المباريات أصبحت من الأمور الأساسية لعشاق الكرة، خاصة في ظل تداخل البطولات وتعدد القنوات الناقلة، ما يجعل الوصول إلى المعلومات الدقيقة أمرًا ضروريًا لمتابعة الأحداث أولًا بأول.

تعرف على مواعيد مباريات الجولة 25 من الدوري الممتاز

القنوات الناقلة لمباريات الجمعة 17 أبريل 2026

تتنوع القنوات والمنصات الناقلة لمباريات هذا اليوم، حيث تتولى قنوات beIN Sports نقل عدد من المباريات المهمة، إلى جانب قناة stc tv، ومنصة MBC Shahid، ما يوفر خيارات متعددة للمشاهدين لمتابعة المباريات بجودة عالية وتغطية شاملة.

ويعكس هذا التنوع في حقوق البث مدى الاهتمام الكبير الذي تحظى به كرة القدم عالميًا، حيث تتنافس الشبكات الإعلامية على نقل أبرز البطولات وتقديم محتوى رياضي متميز للجماهير.

مواعيد مباريات الجمعة مواعيد مباريات الجمعة 17 أبريل 2026 جدول مباريات اليوم القنوات الناقلة لمباريات اليوم مباريات الدوري الإيطالي اليوم مباريات الدوري الفرنسي اليوم مباريات الدوري الألماني اليوم مباراة الزمالك اليوم دوري أبطال آسيا للنخبة كأس الكونفيدرالية الإفريقية مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

الموز عند 41 جنيهًا والتفاح يقترب من 60 جنيهًا.. وتراجع في سعر الطماطم وعدد من الخضروات

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

خطوات اضافة الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

بحد أقصى 4 أفراد.. خطوات إضافة الزوجة والأبناء على التموين

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

الزمالك وبيراميدز

مفاجأة بشأن حكم مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

كشف اثري

صدفة تقود إلى كنز مدفون| كشف اثري ضخم يظهر أثناء حفر ملعب في الشرقية.. والأهالي يروون التفاصيل الكاملة

الطقس

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. وتحذيرات من موجة حارة تضرب البلاد

جيب واجونير

محبوبة الجماهير.. جيب تودع أشهر سياراتها بسبب نقص المبيعات

لكزس

تسريب صور لكزس NX بعد التعديلات الجديدة

دراجة

بتاخد شخصين.. أثقل "عجلة" في العالم لن تصدق سعرها

7 خطوات.. احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى في الصيف

احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى فى الصيف
احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى فى الصيف
احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى فى الصيف

‏لأول مرة.. السيارات الكهربائية تصبح أرخص من البنزين في المملكة المتحدة

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

مرحاض داخل السيارة.. ابتكار غير تقليدي من سيريس

مرحاض داخل السيارة
مرحاض داخل السيارة
مرحاض داخل السيارة

طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي

طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي
طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي
طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي

منة شلبي

منهم ياسمين عبد العزيز ويسرا.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة والد منة شلبي

صورة من الفيديو

تجار مواشي وشنطة فلوس| حكاية نقطة بمليون جنيه في فرح بالغربية.. المعازيم يكشفون القصة

حكاية بطل

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

