مدرب نيس يكشف مفاجأة حول استبعاد محمد عبد المنعم من مباراة الفريق

أكد كلود بويل، المدير الفني لنادي نيس الفرنسي، أن النجم المصري محمد عبد المنعم لم يصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات حتى الآن، مشيرًا إلى أنه ما زال في مرحلة التعافي من إصابة خفيفة في الركبة.

وأوضح بويل فى تصريحات صحفية" أن الجهاز الفني يفضل عدم التعجل في الدفع باللاعب خلال الفترة الحالية، لتفادي أي مضاعفات وضمان اكتمال شفائه بشكل كامل قبل العودة للمشاركة.

يُذكر أن عبد المنعم كان قد ابتعد لفترة طويلة عن الملاعب عقب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي العام الماضي، قبل أن يعود مؤخرًا ويتواجد ضمن قائمة الفريق في مباراة لوهافر الأخيرة.

ويرغب محمد عبدالمنعم في المشاركة مع فريقه نيس خلال الفترة الحالية، من أجل التواجد في تشكيل منتخب مصر خلال منافسات كأس العالم 2026.