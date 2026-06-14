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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرد الإيراني المرتقب بعد هجوم ضاحية بيروت.. عوض إسليمية يحلل المشهد

إيران وإسرائيل
إيران وإسرائيل
محمود محسن

قال الدكتور عوض إسليمية، نائب مدير معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، إن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أدلى بتصريحات أمس قال فيها إن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة، ولا من ما وصفه بـ "معسكرات الإرهاب" في الضفة الغربية.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أنه مع استحضار تجربة إسرائيل في الاتفاقية الشاملة المشتركة خلال فترة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، والمكاسب التي حققها بنيامين نتنياهو آنذاك عندما كان رئيسًا للوزراء، وكذلك العقيدة الأمنية الإسرائيلية الحالية للجيش الإسرائيلي، والتي يتمثل جوهرها في الاستيلاء على مزيد من الأراضي، نجد أن نتنياهو أشار إلى ذلك في قطاع غزة من خلال توسيع ما يُعرف بالخط الأصفر ليشمل نحو 70% من مساحة القطاع.

ولفت إلى أن أن هناك إجراءات تقوم بها إسرائيل حاليًا في جنوب لبنان، مع وصول قواتها إلى مشارف النبطية، وعبورها نهر الليطاني، ووصولها إلى منطقة قلعة الشقيف.

وتابع: "المبدأ الثاني في العقيدة الجديدة، فهو استمرار سياسة قطع الرؤوس كما تسميها إسرائيل، أي استهداف القيادات العليا في لبنان وغزة، وحتى في إيران".

ترك الملف الإيراني للمفاوضات مع الرئيس الأمريكي

وواصل: "إسرائيل عمليًا تحاول ترسيخ مبدأ فصل الساحات أو فصل الجبهات، وترك الملف الإيراني للمفاوضات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقابل أن يمنحها حرية الحركة والعمل داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة، وكذلك في الضفة الغربية".

عوض إسليمية فلسطين وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إسرائيل

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