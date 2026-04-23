عندهم حق.. شوبير يكشف تفاصيل أزمة الزمالك مع اتحاد الكرة

أكد الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق أن اتحاد الكرة يصر علي انتهاء الدوري كما هو محدد سابقا يوم ١٥ مايو.

وأضاف في تصريحات إذاعية أن قرر الاتحاد فجر غضب جماهير الزمالك خاصة وان الفريق سيخوض مباراة نهائي الكونفدرالية يوم 9 ويوم 16 مايو القادم.

وأضاف “الكلام إمبارح خوف الزمالك إنه أنت ممكن عايز تلاعبني مباراة ما بين مباراتي النهائي؟ قالك: لا ممكن أبداً لا ممكن أبداً، والرابطة الحقيقة عندها من الذكاء ما يكفي في هذا الأمر الحقيقة”.

وتابع: “مينفعش إن إحنا نقول دلوقتي، ممكن حضرتك تحسم البطولة قبل الوقت ده، تحسم البطولة هيبقى ما أحب ما عليك إنك تلعب المباراة الأخيرة ما بين المباراتين".

وأكمل: “الزمالك عنده حق يعني خلينا نكون فير، لو لأي نادي وفي حد بيتكلم بشكل عادل، ده فاينال، والفاينال هنا يستاهل؟ أيوه يستاهل بوضوح شديد جداً يستاهل”.