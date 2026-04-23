شوبير : الزمالك كعبه عالي على بيراميدز.. والأبيض الأقرب للفوز

أكد الإعلامي أحمد شوبير على اقتراب الزمالك من تحقيق الفوز على بيراميدز في المباراة المقرر إقامتها اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : مباراة الزمالك وبيراميدز صعبة جدا على الفريقين ووجهة نظري أن الزمالك أقرب للفوز بسبب الثبات في التشكيل وعدم وجود إصابات مؤثرة داخل الفريق بجانب روح والدوافع.

وأضاف : بيراميدز يغيب عنه الرباعي مصطفى فتحي ووليد الكرتي وكريم حافظ ومحمود مرعي للإصابة وبنسبة 100% ولن يشاركوا حسب تأكيداتهم

وأوضح : الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وفي الدوري الموسم الحالي السماوي كان منتعش بتألقه في دوري أبطال أفريقيا ومع ذلك خسر أمام الأبيض الذي كانت حالته سيئة.

مباراة الزمالك وبيراميدز

يستعد فريق الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام نظيره نادي بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء مرتقب قد يكون له تأثير مباشر على سباق المنافسة على اللقب هذا الموسم.

تأتي المباراة ضمن الجولة الثالثة من مرحلة التتويج، وتقام على أرضية استاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير نظرًا لأهمية المواجهة بين فريقين من أبرز المنافسين على القمة.

من المقرر أن تُقام مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الخميس 23 أبريل، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر، و9:00 مساءً بتوقيت السعودية.

وسيتم نقل اللقاء عبر قناة ON SPORT، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.