أرقام معتمد جمال أمام يورشيتش قبل قمة الزمالك وبيراميدز

يستعد معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك لخوض مباراة حاسمة ومصيرية في بطولة الدوري أمام بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الحسم.

وسبق وواجه معتمد جمال منافسه يورشيتش مرتين قبل لقاء الليلة أمام بيراميدز والمقرر إقامتها على ملعب برج العرب، الأولى حينما كان معتمد جمال مع المقاولون العرب وخسرها بنتيجة 3-1

وفاز معتمد جمال على يورشيتش مرة في بطولة الدوري الموسم الحالي بنتيجة 1-0 في الجولة ال20 من منافسات بطولة الدوري المصري.

يستعد فريق الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام نظيره نادي بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء مرتقب قد يكون له تأثير مباشر على سباق المنافسة على اللقب هذا الموسم.

تأتي المباراة ضمن الجولة الثالثة من مرحلة التتويج، وتقام على أرضية استاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير نظرًا لأهمية المواجهة بين فريقين من أبرز المنافسين على القمة.

من المقرر أن تُقام مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الخميس 23 أبريل، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر، و9:00 مساءً بتوقيت السعودية.

وسيتم نقل اللقاء عبر قناة ON SPORT، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.