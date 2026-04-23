انصرنا يا رب.. طارق السيد يدعم الزمالك قبل لقاء بيراميدز

وجّه طارق السيد نجم الزمالك السابق، الدعم للأبيض قبل مواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز.

وكتب طارق السيد عبر فيسبوك: “انصر يارب الزمالك”.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام نظيره نادي بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء مرتقب قد يكون له تأثير مباشر على سباق المنافسة على اللقب هذا الموسم.

تأتي المباراة ضمن الجولة الثالثة من مرحلة التتويج، وتقام على أرضية استاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير نظرًا لأهمية المواجهة بين فريقين من أبرز المنافسين على القمة.

من المقرر أن تُقام مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الخميس 23 أبريل، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر، و9:00 مساءً بتوقيت السعودية.

وسيتم نقل اللقاء عبر قناة ON SPORT، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.