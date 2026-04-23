وحشت مصر كلها.. نجل المستكاوي يوجه له رسالة موثرة بعد وعكته الصحية

وجه خالد نجل حسن المستكاوي، رسالة مؤثرة لوالده في وعكته الصحية.

وكتب خالد حسن المستكاوي عبر حسابه على فيسبوك: "وحشتني قوي قوي يا حبيبي و الحقيقة واضح انك وحشت مصر كلها، ربنا يقومك بألف سلامة ويطمنا عليك وترجع وسطنا وسط عيلتك وحبايبك واحفادك نفسي والله من كل قلبي تشوف كم الدعاء اللي الناس بتدعي ليك بأمر الله ترجع لنا قريب جدا جدا جدا بفضل الله تعالي".

وتعرض حسن المستكاوي لأزمة صحية مفاجئة استدعت تدخلاً طبيًا سريعًا، حيث خضع لجراحة عاجلة بعد تدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ، الأمر الذي أثار قلق محبيه ومتابعيه في الوسط الرياضي والإعلامي.

ويُعد حسن المستكاوي واحدًا من أبرز الأسماء في مجال النقد الرياضي في مصر والوطن العربي، حيث يمتلك تاريخًا طويلًا من العمل الصحفي والتحليل الرياضي، ما جعله يحظى بتقدير واسع من الجماهير واللاعبين والإعلاميين على حد سواء.