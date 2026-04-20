نجل حسن المستكاوي يوجه رسالة مؤثرة لوالده: يلا يا بابا قوم بقى.. وحشتنا

دعا خالد المستكاوي لوالده الناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي بالشفاء العاجل، مطالبًا الجمهور بالدعاء له، معربًا عن ثقته الكاملة في قدرة الله على شفائه وعودته سالمًا.

وكتب خالد عبر حسابه على منصة «إكس»:«كلي يقين بالله إنك هتقوم وترجع لنا سالم غانم بأمر الله وسط أهلك وكل حبايبك اللي كل يوم بيكلموني يسألوا عليك.

وتابع "يا بابا لو تشوف حجم الدعاء اللي الناس بتدعيه ليك مش هتصدق قد إيه ربنا محبّب فيك خلقه، كنت دايمًا بتقولي حب الناس من أكبر نعم ربنا سبحانه وتعالى.

يلا يا بابا وحشتنا».

وتعرض حسن المستكاوي لأزمة صحية مفاجئة استدعت تدخلاً طبيًا سريعًا، حيث خضع لجراحة عاجلة بعد تدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ، الأمر الذي أثار قلق محبيه ومتابعيه في الوسط الرياضي والإعلامي.

ويُعد حسن المستكاوي واحدًا من أبرز الأسماء في مجال النقد الرياضي في مصر والوطن العربي، حيث يمتلك تاريخًا طويلًا من العمل الصحفي والتحليل الرياضي، ما جعله يحظى بتقدير واسع من الجماهير واللاعبين والإعلاميين على حد سواء.