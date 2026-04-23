فتحي سند: الفوز بالدوري مش هيكون كافي لإنقاذ موسم الأهلي

علق الناقد الرياضي فتحي سند، على أداء النادي الأهلي خلال الموسم الحالي.

وقال فتحي سند عبر تصريحات تلفزيونية: "الفوز بالدوري مش هيكون كافي لإنقاذ موسم الأهلي، لأن التارجت الأساسي كان دوري أبطال إفريقيا اللي بيوصل للسوبر والعالمية.. الفوز بالدوري هيكون مجرد حقنة مسكنة للآلام".

ويحل الأهلي ضيفًا على بيراميدز مساء الاثنين المقبل، في تمام الثامنة مساءً، على استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج ببطولة دوري نايل.

ويعاني الفريق الأحمر من غياب المغربي يوسف بلعمري، ظهير أيسر الفريق، بعد تعرضه لإصابة بتمزق في العضلة الضامة، وفقًا لما أعلنه الجهاز الطبي بقيادة أحمد جاب الله.