فتحي سند: حسم الدوري مرهون بالقمة الثلاثية.. والأهلي الأقل فنيًا حالياً

كشف الناقد الرياضي فتحي سند عن توقعاته لبطولة الدوري الممتاز وحسم اللقب خلال الموسم الحالي.

وقال فتحي سند، في تصريحات تلفزيونية: "حسم بطل الدوري يعتمد بشكل جذري على نتائج المواجهات المباشرة بين الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز، ومع ذلك، لا يمكن ضمان المستوى الفني لأي فريق في هذه اللقاءات وكل النتائج واردة، ولكن إذا قارنا بين الفرق الثلاثة حالياً، سنجد أن الأهلي هو الأقل فنيًا بينهم".

ويحل الأهلي ضيفًا على بيراميدز مساء الاثنين المقبل، في تمام الثامنة مساءً، على استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج ببطولة دوري نايل.

ويعاني الفريق الأحمر من غياب المغربي يوسف بلعمري، ظهير أيسر الفريق، بعد تعرضه لإصابة بتمزق في العضلة الضامة، وفقًا لما أعلنه الجهاز الطبي بقيادة أحمد جاب الله.