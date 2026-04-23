فتحي سند: الأهلي غير قادر حالياً على استغلال تعثر المنافسين

علق الناقد الرياضي فتحي سند، على مستوى النادي الأهلي خلال الموسم الحالي.

وقال فتحي سند في تصريحات تلفزيونية: "وفقاً للمستوى الذي شاهدناه من الأهلي مؤخراً، أرى أن الفريق غير قادر حالياً على استغلال تعثر المنافسين أو قبول الهدايا منهم.. الحالة الفنية التي ظهر بها الفريق في الفترة الماضية لا تجعله المرشح الأول للفوز بالدوري، بل أضع الأهلي في الترتيب الثالث من حيث الأفضلية بين المنافسين في الوقت الحالي".

ويحل الأهلي ضيفًا على بيراميدز مساء الاثنين المقبل، في تمام الثامنة مساءً، على استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج ببطولة دوري نايل.

ويعاني الفريق الأحمر من غياب المغربي يوسف بلعمري، ظهير أيسر الفريق، بعد تعرضه لإصابة بتمزق في العضلة الضامة، وفقًا لما أعلنه الجهاز الطبي بقيادة أحمد جاب الله.