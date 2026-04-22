3 خيارات في الأهلي لتعويض غياب بلعمري أمام بيراميدز

يواصل الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وضع اللمسات الأخيرة على خطة الفريق استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى لحسم ملامح التشكيل الأساسي قبل اللقاء الحاسم.

ويحل الأهلي ضيفًا على بيراميدز مساء الاثنين المقبل، في تمام الثامنة مساءً، على استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج ببطولة دوري نايل.

ويعاني الفريق الأحمر من غياب المغربي يوسف بلعمري، ظهير أيسر الفريق، بعد تعرضه لإصابة بتمزق في العضلة الضامة، وفقًا لما أعلنه الجهاز الطبي بقيادة أحمد جاب الله.

وبدأ الجهاز الفني في دراسة عدد من الخيارات لتعويض هذا الغياب المؤثر، حيث تضم الترشيحات ثلاثة لاعبين هم: أحمد نبيل كوكا، ومحمد شكري، وعمر سيد معوض، من أجل شغل مركز الظهير الأيسر في التشكيل الأساسي.

وبحسب ما علمه صدي البلد، فإن أحمد نبيل كوكا يعد الأقرب لبدء المباراة في هذا المركز، في ظل اقتناع ييس توروب بقدراته وإمكانية الاعتماد عليه في مثل هذه المواجهات القوية.

ويأتي ذلك في إطار استعدادات الأهلي لمباراة صعبة أمام بيراميدز، في لقاء يُنتظر أن يكون له تأثير كبير على مسار المنافسة في المراحل الحاسمة من البطولة.