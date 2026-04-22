رحيل مفاجئ .. جون ستونز يغادر مانشستر سيتي نهاية الموسم

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن اقتراب رحيل مدافع فريق مانشستر سيتي جون ستونز عن صفوف النادي مع نهاية الموسم الجاري 2025/2026، بعد مسيرة طويلة داخل الفريق امتدت لقرابة 10 سنوات.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة بيرنلي مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وبحسب صحيفة “ذا أثلتيك” البريطانية، فإن إدارة مانشستر سيتي واللاعب توصلا إلى اتفاق يقضي بإنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين مع نهاية الموسم الحالي، على أن يتم الإعلان الرسمي خلال الأسبوع المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار الرحيل تم بالتراضي، ليطوي ستونز صفحة مهمة في مسيرته داخل ملعب “الاتحاد” بعد سنوات من النجاحات.

وخلال مشواره مع مانشستر سيتي، خاض المدافع الإنجليزي 292 مباراة، حقق خلالها 16 لقبًا، من بينها 6 ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

ورغم النجاحات الكبيرة، إلا أن الإصابات أثرت على مشاركات اللاعب في المواسم الأخيرة، حيث لم يتجاوز حاجز 30 مباراة في موسم واحد إلا مرة واحدة خلال آخر خمس سنوات، ما قلل من استمراريته داخل التشكيل الأساسي.