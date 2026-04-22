ما بعد جوارديولا.. مانشستر سيتي يجهز وريث العرش وكومباني على رأس القائمة

في ظل حالة من الترقب التي تسيطر على أروقة مانشستر سيتي بدأت إدارة النادي الإنجليزي التحرك بهدوء لوضع ملامح المرحلة المقبلة تحسبًا لأي تغير مفاجئ في مستقبل المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا رغم استمرار عقده حتى صيف 2027.

ورغم أن جوارديولا جدد التزامه مع "السيتيزنز " في نوفمبر 2024 فإن الإدارة لا تتعامل مع الأمر باعتباره ضمانًا مطلقًا لاستمراره حتى نهاية العقد في ظل طبيعة المدرب الإسباني الذي اعتاد اتخاذ قراراته بناءً على دوافع شخصية ومهنية متغيرة.

هذا الواقع دفع مسؤولي النادي إلى إعداد ما يشبه خطة بديلة تضمن الحفاظ على الاستقرار الفني في حال قرر جوارديولا إنهاء رحلته التي امتدت لسنوات حافلة بالإنجازات أعادت تشكيل هوية الفريق ووضعته في مصاف كبار أوروبا.

نجاحات جوارديولا

منذ وصوله إلى ملعب الاتحاد نجح جوارديولا في بناء واحدة من أقوى الحقبات في تاريخ مانشستر سيتي محققًا سلسلة من الألقاب المحلية أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز في عدة مناسبات إلى جانب التتويج التاريخي بدوري أبطال أوروبا وهو اللقب الذي طال انتظاره داخل النادي.

ولم تقتصر بصمته على النتائج فقط بل امتدت إلى أسلوب اللعب حيث رسّخ فلسفة هجومية قائمة على الاستحواذ والضغط العالي جعلت الفريق نموذجًا يُحتذى به على مستوى العالم.

كومباني خيار يحمل رمزية خاصة

في ظل البحث عن خليفة محتمل برز اسم فينسنت كومباني المدير الفني الحالي لبايرن ميونخ كأحد أبرز المرشحين لتولي المهمة مستقبلاً.

ويمثل كومباني خيارًا يحمل أبعادًا فنية ومعنوية في آن واحد إذ سبق له أن كان أحد أبرز قادة مانشستر سيتي داخل الملعب وترك إرثًا كبيرًا بقميص الفريق قبل أن يبدأ مسيرته التدريبية التي شهدت تطورًا لافتًا في فترة زمنية قصيرة.

نجاحات لافتة في ميونيخ

تحت قيادة المدرب البلجيكي يعيش بايرن ميونخ موسمًا استثنائيًا حيث يسير بثبات نحو تحقيق ثلاثية تاريخية في ظل تصدره الدوري الألماني بفارق مريح وتأهله إلى الأدوار المتقدمة في دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا.

وتعكس الأرقام الهجومية للفريق حجم التطور الكبير إذ سجل أكثر من مئة هدف في الدوري في مؤشر واضح على الفعالية الهجومية والانضباط التكتيكي الذي يميز أسلوب كومباني.

معادلة معقدة

ورغم الاهتمام المتزايد من مانشستر سيتي فإن مهمة التعاقد مع كومباني لن تكون سهلة في ظل تمسك إدارة بايرن ميونخ بخدماته خاصة مع النتائج المميزة التي يحققها الفريق تحت قيادته.

كما أن حسم مستقبل المدرب البلجيكي قد يرتبط بما سينجح في تحقيقه بنهاية الموسم إذ إن التتويج بالثلاثية قد يدفعه للتفكير في خوض تحدٍ جديد بينما قد يفضل الاستمرار لترسيخ مشروعه داخل النادي الألماني.

سيتي بين الحاضر والمستقبل

في الوقت الحالي يظل تركيز مانشستر سيتي منصبًا على مواصلة المنافسة على الألقاب لكن في الكواليس يجري التخطيط بعناية لمرحلة ما بعد جوارديولا لضمان استمرار المشروع الفني دون اهتزاز.

وبين إرث مدرب استثنائي واحتمالات التغيير يقف النادي الإنجليزي أمام مفترق طرق دقيق يتطلب موازنة بين الوفاء للحاضر والاستعداد للمستقبل في واحدة من أهم المراحل في تاريخ "السيتيزنز".

الأسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

بي إم دبليو الفئة السابعة 2027 الفيس ليفت.. رفاهية أكثر بلمسة مستقبلية

سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام

تضامن الشرقية تقيم معرضا لتوزيع ملابس جديدة بالمجان في قرى الحسينية

