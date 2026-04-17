أرتيتا قبل قمة السيتي: نلعب للفوز فقط.. ومواجهة جوارديولا شرف كبير

أكد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، أن فريقه سيدخل مواجهة القمة أمام مانشستر سيتي بهدف تحقيق الفوز، في اللقاء المرتقب على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر أرسنال جدول الترتيب برصيد 70 نقطة من 32 مباراة، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، الذي يمتلك مباراة مؤجلة، ما يمنح المواجهة أهمية كبيرة في تحديد مسار المنافسة على اللقب.

التركيز على الفوز

وشدد أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي على أن فريقه لا يفكر في اللعب من أجل التعادل، قائلاً إن النهج الدائم هو السعي للفوز، وهو ما أوصل الفريق إلى موقعه الحالي، مؤكدًا أن المباراة تمثل فرصة كبيرة لمواصلة التقدم نحو اللقب.

إشادة بجوارديولا

وأشاد مدرب آرسنال بمنافسه، معتبرًا أن مواجهة فريق يقوده بيب جوارديولا تمثل شرفًا كبيرًا، واصفًا مانشستر سيتي بأنه أحد أفضل الفرق في تاريخ الدوري.

حسابات المرحلة الحاسمة

وأشار أرتيتا إلى أن اللقاء يعد من أهم محطات الموسم، لكنه ليس حاسمًا بشكل كامل، في ظل تبقي 6 مباريات أخرى، مؤكدًا أن فريقه سيواصل المنافسة بغض النظر عن نتيجة القمة.

ملف الإصابات

وعلى صعيد الغيابات، كشف أرتيتا أن النجم بوكايو ساكا خارج حسابات المباراة لعدم الجاهزية، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة بعض اللاعبين بسبب الإجهاد والإصابات، مع تقييم حالتهم خلال الساعات الأخيرة قبل اللقاء.

واختتم أرتيتا تصريحاته بالتأكيد على أهمية التعامل مع ضغط المباريات الكبرى بشكل إيجابي، معتبرًا أن هذه التحديات تمثل دافعًا إضافيًا لتطوير الفريق وتحقيق أهدافه هذا الموسم.