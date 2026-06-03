أخبار الوادي الجديد: وقف العمل بمنظومة البصمة خلال الامتحانات.. والانتهاء من تجهيز 124 لجنة لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار اليوم كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد: وقف العمل بمنظومة البصمة خلال امتحانات الشهادات العامة والدبلومات الفنية

قررت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، تفعيل نظام التوقيع بدفاتر الحضور والانصراف الورقية بجميع مدارس المحافظة ووقف العمل بمنظومة البصمة مؤقتًا خلال فترة انعقاد امتحانات الشهادات العامة والمحلية، وذلك اعتبارًا من الأول من يونيو 2026 وحتى الثلاثين من أغسطس 2026، مع الالتزام باستيفاء المتابعات المنظمة للحضور والانصراف وفق الضوابط المقررة.

وأوضح الدكتور إبراهيم قناوي، مدير عام التعليم بالمحافظة، أن القرار يأتي بالتزامن مع انعقاد امتحانات الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة، وما يترتب عليها من انتداب أعداد من المعلمين والعاملين لأعمال الامتحانات خارج جهات عملهم الأصلية، إلى جانب تخصيص عدد من المدارس كمقار للجان الامتحانية.

محافظ الوادي الجديد: الانتهاء من تجهيز 124 لجنة لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية

أكدت حنان مجدى محافظ الوادى الجديد، الانتهاء من إعداد وتجهيز 124 لجنة بجميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة؛ لإجراء امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025-2026 م، التي تنطلق بعد غد الخميس ٤ يونيو.



وشددت المحافظ على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لضمان انتظام سير الامتحانات في أجواء مناسبة وآمنة للطلاب، مع التأكد من توافر وسائل الراحة والتهوية الجيدة داخل اللجان، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، والمتابعة المستمرة من جانب غرف العمليات بالمديرية والإدارات لسير أعمال الامتحانات وتذليل أي معوقات تواجه الطلاب داخل اللجان.

محافظ الوادي الجديد: توريد أكثر من نصف مليون طن قمح حتى الآن.... مع استمرار الموسم حتى منتصف أغسطس المقبل

تابعت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، سير أعمال استلام وتخزين محصول القمح بصومعة الخارجة وانتظام منظومة التوريد خلال الموسم الحالي، ترافقها المهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والدكتورة سلوى مصطفى مدير عام التموين والدكتور محمود علاء مدير فرع هيئة سلامة الغذاء،وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

حيث أشادت بجهود جميع الجهات القائمة على متابعة أعمال التوريد ومزارعي المحافظة بالتزامن مع وصول إجمالي ما تم توريده من المحصول حتى الآن لـ 553 ألف طن، مع استمرار الموسم حتى منتصف أغسطس المقبل، مؤكدةً أهمية الالتزام بالاشتراطات الفنية ومعايير الجودة لضمان الحفاظ على المحصول الاستراتيجي، وتوفير كافة التيسيرات للمزارعين من خلال تخصيص بعض الفراغات بخلايا التخزين لصغار المزارعين عقب اكتمال السعة التخزينية للخلايا الـ9 بالصومعة التي تتسع لـ45 ألف طن.