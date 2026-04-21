بيب جوارديولا يعيد ترتيب أوراقه.. هل ينهي عمر مرموش رحلته مع مانشستر سيتي؟

في ظل المنافسة الشرسة داخل صفوف مانشستر سيتي تتزايد التساؤلات حول مستقبل عدد من لاعبي الفريق وعلى رأسهم الدولي المصري عمر مرموش الذي لم يتمكن حتى الآن من حجز مكان ثابت في تشكيل المدرب بيب جوارديولا.

ومع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية بدأت ملامح تغييرات محتملة تلوح في الأفق، قد تفتح الباب أمام اللاعب لخوض تجربة جديدة بحثًا عن دور أكبر وفرصة لإثبات قدراته.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تزايد احتمالات رحيل الدولي المصري عمر مرموش عن صفوف مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل تراجع دوره مع الفريق.

مرموش وجوارديولا

مرموش على أعتاب الرحيل عن السيتي

ووفقًا لما أوردته منصة "فوتبول إنسايدر" فإن مستقبل مرموش داخل الفريق أصبح محل شك إلى جانب زميله تيجاني رايندرز بسبب محدودية مشاركاتهما هذا الموسم.

وأشارت التقارير إلى أن مرموش لم ينجح في استغلال الفرص التي أتيحت له لإثبات قدراته الهجومية، في ظل المنافسة الشرسة داخل الخط الأمامي خاصة مع وجود النجم النرويجي إيرلينج هالاند، الذي يفرض نفسه كخيار أول في تشكيل الفريق.

كما أوضحت أن رايندرز واجه صعوبات في التأقلم مع أسلوب اللعب ومتطلبات مركزه ما أدى إلى تراجع ترتيبه ضمن حسابات المدير الفني بيب جوارديولا.

انفتاح على العروض وإعادة ترتيب الصفوف

وتابعت المنصة أن إدارة مانشستر سيتي لا تمانع مناقشة العروض المقدمة للثنائي خلال الميركاتو الصيفي في إطار خطة لإعادة هيكلة الفريق والحفاظ على قوته التنافسيةوقد يمثل الرحيل المحتمل فرصة مناسبة للاعبين للبحث عن تجربة جديدة تمنحهما وقتا أكبر للمشاركة واستعادة مستواهما خاصة في ظل الإمكانيات الفنية التي يمتلكانها.

أرقام مرموش هذا الموسم

وشارك عمر مرموش في 30 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 6 أهداف وصنع 3 أخرى لكنه اكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء في مواجهات مهمة بالدوري الإنجليزي الممتاز أبرزها أمام تشيلسي وأرسنال إلى جانب نهائي كأس الرابطة.