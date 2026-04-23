الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز في الدوري

يخوض اليوم الخميس فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره فريق بيراميدز في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره بيراميدز في المباراة التي تجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعة حسم اللقب لمسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي على ملعب ستاد الدفاع الجوي.

ويعود فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب لخوض تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق الأحمر، من أجل استكمال الاستعداد لخوض لقاء بيراميدز.

ويحتل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة.

فيما حل فريق بيراميدز في المركز الثاني برصيد 44 نقطة بفارق الأهداف عن النادي الأهلي فى ترتيب جدول الدوري الممتاز.