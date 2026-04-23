كلمة السر مع سيد عبدالحفيظ.. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع جوزيه جوميز

كشف الإعلامي محمد شبانة عن تطورات ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، في ظل الاستقرار على رحيل المدرب الحالي ييس توروب بنهاية الفترة المقبلة.

وأوضح شبانة، خلال تصريحاته عبر قناة CBC، أن إدارة الأهلي وضعت اسم جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الفتح السعودي، ونادي الزمالك سابقا، ضمن أبرز المرشحين لتولي القيادة الفنية للفريق.

وأشار إلى أن سيد عبدالحفيظ يقود المفاوضات مع المدرب البرتغالي في الوقت الحالي، من أجل التوصل لاتفاق نهائي بشأن توليه المهمة بداية من الموسم المقبل.

وأكد أن هناك اتصالات جرت بالفعل بين الطرفين خلال الأيام الماضية، وسط حالة من التفاؤل داخل القلعة الحمراء بإمكانية حسم الصفقة خلال الفترة المقبلة..

واختتم شبانة تصريحاته بالإشارة إلى أن المدرب لم يجدد عقده حتى الآن مع الفتح، ما يجعله خيارًا متاحًا بقوة أمام الأهلي لحسم ملف المدير الفني الجديد.