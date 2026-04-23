جمال حمزة: مباراة بيراميدز ستحدد مصير تتويج الزمالك بالدوري

أكد جمال حمزة نجم الزمالك السابق أن نتيجة مباراة بيراميدز ستكون حاسمة في تحديد مصير تتويج الزمالك ببطولة الدوري، مشيرًا إلى أن ما يقدمه الفريق حاليًا يُعد إعجازًا، سواء على مستوى الدوري أو بطولة الكونفدرالية.

وأضاف في تصريحات إذاعية، أن خسارة الزمالك أمام بيراميدز ستجعل موقفه صعبًا، حيث سيتعين عليه انتظار نتائج المباريات الأخرى، موضحًا أن الفريق يمتلك سرعات كبيرة أمام بيراميدز ويعتمد على أسلحة هجومية مميزة مثل خوان بيزيرا.

وكان قد أكد فاروق جعفر نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، أن فريق بيراميدز يمتلك لاعبين أصحاب قدرات عالية، وهو نفس الحال بالنسبة لـ الزمالك، مشيرًا إلى أن مباراة الغد ستكون حاسمة وتعتمد بشكل كبير على المدربين ومدى تركيزهم داخل الملعب.

وقال جعفر خلال استضافته في برنامج “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن فكرة تكليف لاعب بمهمة رقابة خاصة على لاعب بعينه مثل ناصر ماهر لم تعد موجودة في كرة القدم الحديثة.

وأضاف أن اللاعب زلاكة يمثل خطورة كبيرة على المرمى بفضل قدرته على الاختراق وصناعة الفرص، مؤكدًا أن التعامل معه يحتاج لتركيز دفاعي خاص دون الاعتماد على رقابة فردية تقليدية.