بطولة إفريقيا للطائرة سيدات| طائرة الأهلي تواجه البنك التجاري الكيني في النهائي

يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي نظيره البنك التجاري الكيني اليوم الخميس في نهائي بطولة إفريقيا للأندية والتي تقام في ضيافة النادي، في مباراة مهمة للفريق والجهاز الفني من أجل استعادة اللقب.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصرًا على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر الجزيرة، ويدخل الفريق المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على قرطاج التونسي في نصف النهائي وسط دعم جماهيري كبير.

وعقد باولو ميلاجريس المدير الفني جلسة مع اللاعبات للحديث حول أهمية المباراة وضرورة التركيز في كل نقطة وتجنب ارتكاب الأخطاء أمام الفريق الكيني؛ من أجل التتويج باللقب.

ويسعى فريق سيدات طائرة الأهلي للتتويج ببطولة إفريقيا للمرة الحادية عشرة وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفريق تتويجا باللقب، وتحقيق البطولة الخامسة هذا الموسم بعد حصد دوري المرتبط، دوري السوبر، كأس السوبر وكأس مصر.