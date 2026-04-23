ثورة تصحيح في الأهلي.. حقيقة اقتراب جوزيه جوميز وموعد رحيل توروب

هاجر ابراهيم

كشف الناقد الرياضي عبد الحميد فراج موقف الدنماركي ييس توروب من الاستمرار مع النادي الأهلي، وحقيقة اقتراب القلعة الحمراء من التعاقد مع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للزمالك، مشيرًا إلى ترقب الزمالك لعقوبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ضد اتحاد العاصمة الجزائري قبل المواجهة المرتقبة في نهائي الكونفدرالية.


وتحدث عبد الحميد فراج خلال ظهوره مع الإعلامي أحمد دياب والإعلامية روان أبو العينين في برنامج «صباح البلد» عبر قناة «صدى البلد»، عن ملف المدير الفني الجديد للأهلي ومصير توروب، قائلًا: "الأهلي سينفي أي معلومات تخص المدير الفني حتى لو كانت صحيحة، لكن المؤكد أن توروب لن يستمر مع الفريق في الموسم المقبل، وسيكمل مباريات الدوري ثم يرحل بنهاية الموسم".


وأضاف: "يمتلك الأهلي عدة بدائل، لكنه لن يتعجل في حسم الملف، وسينتظر لما بعد كأس العالم للأندية لاتخاذ القرار النهائي بشأن المدير الفني الجديد".
وتابع: "جوزيه جوميز أحد الأسماء المطروحة لتدريب الأهلي، وهو مدرب طموح، لكن الفريق يحتاج إلى ثورة تصحيح داخل غرفة الملابس، كما أن رحيل توروب بات أمرًا محسومًا حتى في حال التتويج بلقب الدوري الممتاز".


وأشار إلى أن منتخب مصر بات قريبًا من التأهل إلى كأس العالم 2026، موضحًا أن محمد صلاح قد يخوض البطولة دون نادٍ، لكنه سيسعى لتقديم أفضل مستوياته، لافتًا إلى أن طموحه قد يدفعه للاستمرار في أوروبا لموسم إضافي قبل التفكير في خوض تجربة جديدة، سواء في الدوري السعودي أو الأمريكي.
وأكد: "شهدت العلاقة بين الأهلي واتحاد الكرة حالة من الهدوء مؤخرًا، حيث أقر الاتحاد بحق الأهلي في التقدم بشكاوى ضد منظومة التحكيم، وهو ما ساهم في تهدئة الأجواء بين الطرفين".


واختتم: "ينتظر الزمالك قرارات (كاف) بشأن أحداث مباراة نصف النهائي أمام اتحاد العاصمة، وقد تتراوح العقوبات بين غرامات مالية أو تقليص الحضور الجماهيري، بينما قد تصل العقوبة الأقصى إلى نقل المباراة خارج ملعب الفريق الجزائري".

