ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخوخ يوميًا؟.. أشخاص ممنوعون من تناوله

كشفت تقارير غذائية حديثة أن تناول الخوخ بشكل منتظم قد يقدم فوائد صحية متعددة، تتجاوز مذاقه الحلو والمنعش.

فوائد الخوخ الصحية

ويساهم تناول الخوخ يوميا في دعم صحة القلب والجهاز الهضمي وتقليل الالتهابات، وفقًا لتصريحات خبراء تغذية لموقع “Eating well”، ومن أبرزها:

- تحسين الهضم:

يحتوي الخوخ على نسبة جيدة من الألياف الغذائية، التي تساعد على:

تعزيز حركة الأمعاء

دعم البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي

الوقاية من الإمساك

- تقليل الالتهابات:

الخوخ غني بمضادات الأكسدة مثل:

البيتا كاروتين

اللوتين

فيتامين C

وتعمل هذه المركبات على حماية الجسم من الإجهاد التأكسدي المرتبط بالعديد من الأمراض المزمنة.

- خفض ضغط الدم:

بفضل احتوائه على عنصر البوتاسيوم، يساعد الخوخ على:

موازنة تأثير الصوديوم

تحسين مرونة الأوعية الدموية

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

- دعم مستويات السكر في الدم:

رغم طعمه الحلو، يحتوي الخوخ على كمية معتدلة من الكربوهيدرات، ما يجعله خيارًا مناسبًا لمرضى السكري عند تناوله باعتدال، خاصة مع البروتين أو الدهون الصحية.

- تعزيز صحة العين:

يحتوي الخوخ على مركبات كاروتينويد مثل اللوتين والزياكسانثين، والتي:

تحمي العين من التلف

تقلل خطر الإصابة بـ التنكس البقعي

تدعم الرؤية مع التقدم في العمر

اشخاص ممنوعين من تناول الخوخ

القيمة الغذائية للخوخ

ثمرة خوخ متوسطة الحجم تحتوي على:

68 سعرًا حراريًا

15 جرام كربوهيدرات

2 جرام ألياف

فيتامينات A وC

179 ملجم بوتاسيوم

هل الخوخ مناسب للجميع؟

ورغم فوائده، قد لا يكون الخوخ مناسبًا لبعض الحالات، مثل:

ـ الأشخاص الذين يعانون من حساسية الفواكه الحجرية

ـ مرضى متلازمة القولون العصبي بسبب احتوائه على مركبات FODMAP

ـ من يتناولون أدوية معينة تؤثر على مستويات البوتاسيوم

طرق تناول الخوخ

يمكن إدخال الخوخ في النظام الغذائي بعدة طرق، مثل:

تناوله كوجبة خفيفة

إضافته إلى الزبادي أو الشوفان

استخدامه في السلطات

شويه مع اللحوم

تحضيره في الحلويات