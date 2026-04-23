الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخوخ يوميًا؟.. أشخاص ممنوعون من تناوله

آية التيجي

كشفت تقارير غذائية حديثة أن تناول الخوخ بشكل منتظم قد يقدم فوائد صحية متعددة، تتجاوز مذاقه الحلو والمنعش.

فوائد الخوخ الصحية

ويساهم تناول الخوخ يوميا في دعم صحة القلب والجهاز الهضمي وتقليل الالتهابات، وفقًا لتصريحات خبراء تغذية لموقع “Eating well”، ومن أبرزها:

- تحسين الهضم:
يحتوي الخوخ على نسبة جيدة من الألياف الغذائية، التي تساعد على:
تعزيز حركة الأمعاء
دعم البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي
الوقاية من الإمساك

- تقليل الالتهابات:
الخوخ غني بمضادات الأكسدة مثل:
البيتا كاروتين
اللوتين
فيتامين C
وتعمل هذه المركبات على حماية الجسم من الإجهاد التأكسدي المرتبط بالعديد من الأمراض المزمنة.

- خفض ضغط الدم:
بفضل احتوائه على عنصر البوتاسيوم، يساعد الخوخ على:
موازنة تأثير الصوديوم
تحسين مرونة الأوعية الدموية
تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

- دعم مستويات السكر في الدم:
رغم طعمه الحلو، يحتوي الخوخ على كمية معتدلة من الكربوهيدرات، ما يجعله خيارًا مناسبًا لمرضى السكري عند تناوله باعتدال، خاصة مع البروتين أو الدهون الصحية.

- تعزيز صحة العين:
يحتوي الخوخ على مركبات كاروتينويد مثل اللوتين والزياكسانثين، والتي:
تحمي العين من التلف
تقلل خطر الإصابة بـ التنكس البقعي
تدعم الرؤية مع التقدم في العمر

القيمة الغذائية للخوخ

ثمرة خوخ متوسطة الحجم تحتوي على:
68 سعرًا حراريًا
15 جرام كربوهيدرات
2 جرام ألياف
فيتامينات A وC
179 ملجم بوتاسيوم

هل الخوخ مناسب للجميع؟

ورغم فوائده، قد لا يكون الخوخ مناسبًا لبعض الحالات، مثل:
ـ الأشخاص الذين يعانون من حساسية الفواكه الحجرية
ـ مرضى متلازمة القولون العصبي بسبب احتوائه على مركبات FODMAP
ـ من يتناولون أدوية معينة تؤثر على مستويات البوتاسيوم

طرق تناول الخوخ

يمكن إدخال الخوخ في النظام الغذائي بعدة طرق، مثل:
تناوله كوجبة خفيفة
إضافته إلى الزبادي أو الشوفان
استخدامه في السلطات
شويه مع اللحوم
تحضيره في الحلويات

فوائد الخوخ أضرار الخوخ الخوخ والسكري الخوخ للقولون القيمة الغذائية للخوخ فواكه مفيدة للصحة صحة القلب صحة العين ألياف غذائية نظام غذائي صحي

وزير التربية والتعليم

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

جدول امتحانات شهر ابريل

بعد تعديل جدول امتحانات شهر ابريل بسبب اجازة عيد العمال|ننشر المواعيد الجديدة

علي غزلان و فرح شعبان

حقيقة انفصال البلوجر علي غزلان عن فرح شعبان؟

ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في القوصية بأسيوط

تسبب نزيفا داخليا.. ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في أسيوط

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

عيد العمال

رسميا.. ترحيل إجازة عيد العمال 2026 إلى هذا الموعد

صورة أرشيفية

تغيير موعد امتحانات شهر أبريل مرتين يثير الجدل.. والأهالي: اِلغوها أحسن

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. آخر تحديث

ترشيحاتنا

محمد رمضان

محمد رمضان يحدد موعد طرح «جميلة» بعد تأجيل مفاجئ

أشرف عبد الغفور وابنته ريهام عبد الغفور

السيرة أطول من العمر .. ريهام عبد الغفور تكشف عن نصائح والدها لها

شمس البارودي

شمس البارودي تفتح صندوق الذكريات: طفولة مدللة وتجربة زواج مليئة بالصدمات

بالصور

جرأة وأناقة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

طريقة عمل شاورما الفراخ في البيت زي المحلات.. تتبيلة سرية وطعم مدخن

بالبرنيطة .. مى عمر ومحمد سامى فى آخر ظهور لهما

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

فيديو

ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

رجل تركي وقبره

9 مرات.. رجل ينجو من الموت ويقرر حفر قبره بيده

عدنان صلاح

عريس جديد.. وفاة شاب مصري في شوارع إيطاليا بحادث غامض

التيك توكر كوكو

مش دكتور.. جامعة طنطا ترد على فيديو التخرج المثير للجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد