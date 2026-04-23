قبل لقاء الليلة.. تعرف على أكبر النتائج في مواجهات الزمالك وبيراميدز

في واحدة من أكثر المواجهات إثارة على الساحة الكروية المصرية تواصل مباريات الزمالك وبيراميدز داخل الدوري المصري الممتاز تقديم مشاهد قوية ونتائج كبيرة تعكس حجم التنافس بين الفريقين.

فالمواجهات بينهما لم تعد مجرد صراع على ثلاث نقاط بل أصبحت مباريات تحمل طابعا خاصا تتغير فيها السيناريوهات باستمرار بين انتصارات عريضة وتفوق متبادل يضيف مزيدا من الإثارة لهذا الصدام المتكرر.

نتائج لافتة بين الزمالك وبيراميدز في السنوات الأخيرة

وخلال السنوات الأخيرة برزت عدة مباريات بنتائج لافتة كان أبرزها فوز بيراميدز بثلاثية نظيفة على الزمالك في 31 يناير 2025 في مباراة قدم فيها الفريق السماوي أداءا قويا على المستويين الدفاعي والهجومي ونجح في فرض سيطرته بشكل كامل على مجريات اللقاء.

وفي المقابل، نجح الزمالك في تحقيق انتصار كبير بالنتيجة نفسها 3-0 أمام بيراميدز في 1 أغسطس 2022 ليؤكد قدرته على الرد بقوة في المواجهات المباشرة، وإثبات حضوره في المباريات الكبرى.

كما شهدت المواجهات انتصارات أخرى متفاوتة من بينها فوز الزمالك بهدفين دون رد في سبتمبر 2020 إلى جانب انتصارات متبادلة في مواسم سابقة مثل فوز الزمالك 3-1 في ديسمبر 2014، مقابل فوز بيراميدز بهدف دون رد في أبريل 2019، ما يعكس حالة من التوازن النسبي رغم وجود نتائج كبيرة.

وتوضح هذه الأرقام أن مباريات الزمالك وبيراميدز ليست مجرد صراع على نقاط، بل مواجهات تحمل طابعا تنافسيا عاليا، تتغير فيها موازين القوى من مباراة لأخرى، مع حضور واضح للنتائج الكبيرة التي تزيد من سخونة هذا الصدام في الكرة المصرية.

ومع استمرار المنافسة بين الفريقين على المراكز المتقدمة في الدوري، تبقى مواجهاتهما دائمًا من أكثر اللقاءات ترقبا نظرا لما تحمله من إثارة وندية وقدرة على قلب التوقعات في أي لحظة.

الزمالك في مواجهة بيراميدز

يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة قوية ومصيرية تجمع بين الزمالك وبيراميدز ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل طابعا تنافسيا كبيرا بين الفريقين الساعيين نحو التتويج.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتقام المباراة مساء اليوم الخميس على أرضية ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة وسط أجواء جماهيرية مرتقبة نظرا لأهمية المواجهة في تحديد ملامح بطل المسابقة هذا الموسم.

ويدخل الزمالك اللقاء متصدرا جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة بعدما قدم أداءا قويا خلال المرحلة الماضية جعله في موقع الصدارة بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 44 نقطة، ليشتعل الصراع بين الفريقين في سباق القمة حيث لا يفصل بينهما سوى نقطتين فقط، ما يمنح المباراة أهمية استثنائية.