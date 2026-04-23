صراع الأرقام.. ماذا حدث في آخر 5 مواجهات بين الزمالك وبيراميدز؟

تشهد مواجهات الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز حالة من الندية والتقارب الكبير خلال المواسم الأخيرة بعدما تحولت لقاءاتهما إلى واحدة من أبرز قمم الكرة المصرية.

آخر خمس مواجهات بين الزمالك وبيراميدز

وخلال آخر خمس مواجهات جمعت الفريقين تبادلا الانتصارات وفرض التعادل نفسه في أكثر من مناسبة ما يعكس صعوبة التكهن بنتيجة أي مباراة تجمعهما وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في الأول من مارس 2026 حين نجح الزمالك في تحقيق فوز ثمين خارج أرضه بهدف دون رد ليؤكد تفوقه في التوقيت الأهم من الموسم.

وقبلها، وتحديدا في مايو 2025، تمكن بيراميدز من خطف الفوز من الزمالك بنفس النتيجة (1-0)، في مباراة اتسمت بالقوة التكتيكية والانضباط الدفاعي ولم يتوقف تفوق الفريق السماوي عند هذا الحد، بل سبق له تحقيق فوز كبير بثلاثية نظيفة في يناير 2025 في واحدة من أبرز نتائجه أمام الفريق الأبيض.

أما في عام 2024، فقد فرض التعادل نفسه على مواجهتي الفريقين، حيث انتهت مباراة يوليو بنتيجة 1-1، بينما شهدت مواجهة سبتمبر 2023 إثارة كبيرة بعدما انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 في لقاء عكس القوة الهجومية لكلا الفريقين.

وتؤكد هذه النتائج أن الكفة بين الزمالك وبيراميدز باتت متقاربة بشكل واضح في السنوات الأخيرة، رغم التفوق التاريخي للأبيض، حيث أصبح بيراميدز منافسا حقيقيا قادرا على تحقيق الانتصار في أي وقت.

ومع استمرار الصراع بين الفريقين على صدارة الدوري تبقى مواجهاتهما دائما مفتوحة على جميع الاحتمالات في ظل التقارب الفني والرغبة المشتركة في فرض السيطرة على قمة الكرة المصرية.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتقام المباراة مساء اليوم الخميس على أرضية ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة وسط أجواء جماهيرية مرتقبة نظرا لأهمية المواجهة في تحديد ملامح بطل المسابقة هذا الموسم.

يدخل الزمالك اللقاء متصدرا جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة بعدما قدم أداءا قويا خلال المرحلة الماضية جعله في موقع الصدارة بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 44 نقطة، ليشتعل الصراع بين الفريقين في سباق القمة حيث لا يفصل بينهما سوى نقطتين فقط، ما يمنح المباراة أهمية استثنائية.