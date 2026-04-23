رئيس وزراء السويد: اقتصادنا سيتأثر بشكل كبير بسبب صراع الشرق الأوسط

أكد ​رئيس الوزراء السويدي، ‌أولف كريسترشون، اليوم الخميس أن الاقتصاد فى بلاده سيتأثر بشكل كبير على الأرجح بصراع الشرق الأوسط مع زيادة مخاطر ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وقال كريسترشون، :" إن الحكومة مستعدة ​لتقديم ​المزيد من الدعم للاقتصاد ‌إذا ⁠لزم الأمر"، بحسب ما ذكرته صحيفة "لوكال" المحلية.

وأضاف أن :"السويد لديها الاستعداد ​والقدرة ​على ⁠فعل المزيد، لأن اقتصادها ​في وضع ​يؤكد أن لديها القدرة والإمكانات ⁠اللازمة ​للتحرك ​عند الضرورة".

في الوقت نفسه، أعلنت الحكومة السويدية اليوم أن البلاد قد تحتاج إلى ترشيد استهلاك الوقود، غير أنه لا توجد خطط وشيكة للقيام بذلك، إذا ما طالت الحرب في الشرق الأوسط.