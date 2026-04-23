مدبولي: الدولة المصرية استثمرت في مشروعات كبرى بمحافظة شمال سيناء

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “لدينا مستثمرين بالخارج من أكثر من 28 دولة بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس”، مشيرا إلى أن الدولة المصرية نجحت فى القضاء على الإرهاب بشمال سيناء.

وأضاف: “زرنا التطوير الهائل فى سيناء العريش البحري وحجم التداول الكبير الموجود اليوم.. ومع هذا التطوير كان هناك تطوير لمطار العريش الجوي”.

وتابع أن الدولة المصرية استثمرت في مشروعات كبري فى محافظة شمال سيناء، وقمنا بإنشاء خط السكة الحديد".

وأشار: "افتتحنا اليوم مصانع جديدة بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس

وتفقدنا عددا من مشروعات الطرق".