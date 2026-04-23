بدء التشغيل التجريبي لمجزر الزقازيق العام عقب تطويره بتكلفة 34 مليون جنيه

شهد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، أعمال التشغيل التجريبي لمجزر الزقازيق العام والمُقام بمدخل مدينة الزقازيق خارج الكتلة السكنية، وذلك عقب الانتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته، بتكلفة إجمالية 34 مليون جنيه، ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءه المجازر بجميع المحافظات لتحقيق منظومة ذبح حضارية وآمنة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد السيد بشار، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، والدكتور محمد عبد الجواد، استشاري المجازر بوزارة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة رانيا عبد الفتاح، رئيس منطقه تعمير إسماعيلية بجهاز تعمير سيناء، والدكتورة إيمان صلاح عليوة، مدير عام المجازر بمديرية الطب البيطري بالشرقية، وشعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

تفقد محافظ الشرقية أقسام المجزر المختلفة، عقب انتهاء أعمال تطويره وتحويله إلى مجزر نصف آلي، وتزويده بأحدث الإنشاءات والأجهزة والمعدات وفقاً للمواصفات القياسية العالمية، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المجازر.

حرص المحافظ على متابعة منظومة الذبح داخل المجزر، وشهد تجربة حية لذبح عدد من العجول، واستمع إلى شرح تفصيلي من الدكتور محمد عبد الجواد، استشاري المجازر بوزارة التنمية المحلية والبيئة، حول مراحل الذبح بدءاً من استلام الذبائح الحية وحتى التسليم النهائي.

كما قام المحافظ بوضع الختم الرسمي على أحد الذبائح، مشدداً على ضرورة الالتزام بوضع الأختام الحية على أي ذبيحة قبل خروجها من المجزر لضمان توفير لحوم آمنة للمواطنين وحفاظاً على الصحة العامة والبيئة.