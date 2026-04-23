مش دكتور.. جامعة طنطا ترد على فيديو التخرج المثير للجدل

أثار مقطع فيديو متداول لحفل تخرج منسوب لجامعة طنطا حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور شخص يؤدي رقصات وُصفت بالاستفزازية وسط عدد من الطلاب.

وتزايدت حدة الانتقادات بعدما جرى تداول معلومات غير دقيقة تشير إلى أن الشخص الظاهر في الفيديو أستاذ جامعي، وهو ما أثار غضبًا واسعًا بين المتابعين ودفع الكثيرين للمطالبة بالتحقيق في الواقعة.

وفي المقابل، سارعت إدارة الجامعة إلى التدخل لتوضيح ملابسات الحادث، حيث كشفت التحقيقات أن الشخص المثير للجدل ليس عضوًا بهيئة التدريس، بل صانع محتوى على تطبيق “تيك توك” يُدعى “كوكو”، وتمت الاستعانة به من خلال شركة خاصة لتنظيم الحفلات

