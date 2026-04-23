قمة الزمالك وبيراميدز.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-4-2026
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. آخر تحديث
برلماني: الحكومة تتحرك وفق رؤية استباقية لتفادي أي أزمات محتملة
التأمينات الاجتماعية تستعد لموعد صرف معاشات مايو
تسبب نزيف داخلي.. ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في أسيوط
إنقاذ 404 مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل طبرق الليبية في عملية بحرية واسعة
صلاة الضحى فضلها ووقتها وعدد ركعاتها.. اعرف كيفية أدائها
بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي في حالة جاهزية كاملة لمواجهة مختلف السيناريوهات
هل سداد الديون قبل الحج واجب؟.. الإفتاء توضح
مصـ رع شخص وإصابة 14 فى انقلاب ميكروباص بطريق قنا – سفاجا
تسبب نزيف داخلي.. ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في أسيوط

ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في القوصية بأسيوط
إيهاب عمر

تمكنت مديرية تموين أسيوط من ضبط مصنع ألبان غير مرخص بمركز القوصية، يقوم بإعادة تصنيع لبن فاسد باستخدام مادة كيميائية خطرة تُسبب أضرارًا جسيمة على الصحة، وذلك خلال حملة رقابية مكثفة بالتعاون مع رئاسة مجلس مدينة القوصية.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على 3 أطنان من اللبن الفاسد المعد لإعادة التصنيع، و4 جراكن من مادة بيروكسيد الهيدروجين (H₂O₂) المستخدمة في إخفاء فساد اللبن وإظهاره بمظهر صالح للاستهلاك، بالإضافة إلى 37 جركنًا بلاستيكيًا فارغًا، وخزان استانلس، وخزان آخر بسعة 2 طن (فارغ)، و2 موتور كهربائي، و2 تروسيكل.

وأوضحت مديرية التموين أن مادة بيروكسيد الهيدروجين تُعد من المواد المؤكسدة شديدة الخطورة عند استخدامها في الأغذية، حيث قد تؤدي إلى التهابات حادة بالجهاز الهضمي، وتقرحات، ونزيف داخلي يهدد حياة المواطنين.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، وتعليمات المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، بتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة، مع التأكيد على استمرار الحملات الرقابية اليومية لحماية صحة وسلامة المواطنين.

مديرية تموين أسيوط ضبط مصنع ألبان غير مرخص مركز القوصية لبن فاسد مادة كيميائية خطرة حملة رقابية التحفظ على 3 أطنان من اللبن

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

الموز عند 41 جنيهًا والتفاح يقترب من 60 جنيهًا.. وتراجع في سعر الطماطم وعدد من الخضروات

خطوات اضافة الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

بحد أقصى 4 أفراد.. خطوات إضافة الزوجة والأبناء على التموين

مواعيد المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

11 أم 12 ليلاً؟.. مواعيد غلق المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

كشف اثري

صدفة تقود إلى كنز مدفون| كشف اثري ضخم يظهر أثناء حفر ملعب في الشرقية.. والأهالي يروون التفاصيل الكاملة

الهلال السعودي

الهلال يواجه الخلود في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

حكاية بطل

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم

تراجع كبير في أسعار المكرونة.. وزيادة في أسعار الزيوت والشاي.. أسعار السلع الأساسية اليوم بين التراجع والزيادة

حفل زفاف

فلوس زي الرز.. نُقطة مليون جنيه لعريس في الغربية تثير الجدل

محافظ بورسعيد يتفقد بدء أعمال "المرحلة الثانية "لتطوير شارع 15 سبتمبر ببورفؤاد

محافظ بورسعيد يوجه بالبدء في تطوير "ميدان الخالدين".. شاهد

صرف مساعدات مالية وتوفير أجهزة تعويضية.. وتوجيهات بدراسة الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة

فرص عمل.. محافظ بورسعيد يلبي مطالب أسر الشهداء والمحاربين القدماء

السفير علاء يوسف

حملة توعوية لـ«هيئة الاستعلامات» تنشر ثقافة ترشيد الطاقة بين المواطنين بدمياط

بملابس جريئة.. زوجة ماجد المصرى رفقته فى إسبانيا

الكنتالوب.. فوائد وأضرار لجسمك لا تعلمها عنه

طريقة عمل أصابع الكنافة المقرمشة في البيت بسهولة

منة شلبي

منهم ياسمين عبد العزيز ويسرا.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة والد منة شلبي

تجار مواشي وشنطة فلوس| حكاية نقطة بمليون جنيه في فرح بالغربية.. المعازيم يكشفون القصة

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

