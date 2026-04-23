تسبب نزيف داخلي.. ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في أسيوط

تمكنت مديرية تموين أسيوط من ضبط مصنع ألبان غير مرخص بمركز القوصية، يقوم بإعادة تصنيع لبن فاسد باستخدام مادة كيميائية خطرة تُسبب أضرارًا جسيمة على الصحة، وذلك خلال حملة رقابية مكثفة بالتعاون مع رئاسة مجلس مدينة القوصية.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على 3 أطنان من اللبن الفاسد المعد لإعادة التصنيع، و4 جراكن من مادة بيروكسيد الهيدروجين (H₂O₂) المستخدمة في إخفاء فساد اللبن وإظهاره بمظهر صالح للاستهلاك، بالإضافة إلى 37 جركنًا بلاستيكيًا فارغًا، وخزان استانلس، وخزان آخر بسعة 2 طن (فارغ)، و2 موتور كهربائي، و2 تروسيكل.

وأوضحت مديرية التموين أن مادة بيروكسيد الهيدروجين تُعد من المواد المؤكسدة شديدة الخطورة عند استخدامها في الأغذية، حيث قد تؤدي إلى التهابات حادة بالجهاز الهضمي، وتقرحات، ونزيف داخلي يهدد حياة المواطنين.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، وتعليمات المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، بتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة، مع التأكيد على استمرار الحملات الرقابية اليومية لحماية صحة وسلامة المواطنين.