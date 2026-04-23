فن وثقافة

نادية مصطفى تكشف حقيقة الحالة الصحية لـ هاني شاكر وتهاجم الشائعات

يارا أمين

كشفت الفنانة نادية مصطفى حقيقة ما تردد مؤخرًا حول الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، وذلك في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، ردًا على حالة الجدل التي أثيرت خلال الساعات الماضية.

حالة هاني شاكر الصحية

وأكدت نادية مصطفى أن التصريحات التي جرى تداولها عبر إحدى المداخلات التليفزيونية بشأن تدهور حالة هاني شاكر لا تمت للحقيقة بصلة، موضحة أن مصدرها اجتهادات شخصية من أحد الأشخاص غير المطلعين على الوضع الصحي للفنان، ولا توجد له صلة مباشرة بأسرته أو الجهات الرسمية.

وشددت على أن الصور المنتشرة له على سرير المرض غير صحيحة تمامًا، مشيرة إلى أنها صور مُفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي تحرص فيه أسرته على التواجد بجواره بشكل دائم، مع منع الزيارات أو التصوير حفاظًا على حالته.

وأعربت عن استيائها من تداول معلومات مغلوطة تتعلق بصحة فنان يمر بظروف صحية دقيقة، معتبرة أن نشر مثل هذه الأخبار دون تحري الدقة يفتقر إلى المسؤولية ويؤثر سلبًا على أسرته ومحبيه.

وأوضحت أن هاني شاكر لا يزال تحت الملاحظة الطبية، عقب تعرضه لانتكاسة نتيجة أزمة في الجهاز التنفسي، داعية الجمهور ووسائل الإعلام إلى توخي الحذر قبل نشر أي معلومات غير مؤكدة.

واختتمت رسالتها بالدعاء له بالشفاء العاجل، وعودته لجمهوره في أقرب وقت

