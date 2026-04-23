رسالة دعم وحب من محمد فؤاد لـ هاني شاكر في محنته الصحية

عبر الفنان محمد فؤاد عن دعمه وحبه للفنان الكبير هاني شاكر الذي يمر بأزمة صحية ويتواجد في فرنسا حاليا لتلقي العلاج، وتحسنت حالته نسبيا ويستعد الأطباء لرفع جهاز التنفس الصناعي عنه.

وقال محمد فؤاد في تصريحات لبرنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة "مودرن mti": "ربنا يشفيه ويعافيه يا رب، بدعيله من كل قلبي يشفيه رب العالمين ويرده سالم معافا لأسرته وأهله ولجمهوره الكبير ويرده لنا ولبلده مصر الغالية، وبقوله ألف مليون سلامة يا هاني يا غالي".

وحرصت مؤخرا الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة على التواصل مع السيدة نهلة توفيق، زوجة الفنان الكبير هاني شاكر، للاطمئنان على آخر تطورات حالته الصحية، والوقوف على مدى استقرار وضعه الصحي، حيث يستكمل علاجه تحت إشراف طبي متخصص في أحد المستشفيات في فرنسا.

يشار إلى أن الفنان الكبير هاني شاكر نقل إلى العناية المركزة بعد تعرضه لانتكاسة مفاجئة نتيجة نزيف حاد استدعى نقل كميات كبيرة من الدم، قبل خضوعه لعملية جراحية في القولون لوقف النزيف.

وأصدر المستشار القانوني ياسر قنطوش، المحامي الخاص بالفنان الكبير هاني شاكر، مؤخرا، بيانا شديد اللهجة بشأن ما يتم تداوله مؤخرًا من أخبار غير دقيقة حول الحالة الصحية لأمير الغناء العربي.

وقال قنطوش: نهيب بالجميع تحري الدقة وعدم نشر أو تداول أي أخبار كاذبة تتعلق بالحالة الصحية للفنان الكبير هاني شاكر، فمثل هذه الأفعال تمثل جريمة يعاقب عليها القانون.

وأضاف قائلا: نؤكد أن الفنان هاني شاكر على قيد الحياة، حي يُرزق، ويحتاج في هذا التوقيت إلى الدعاء والدعم، بدلًا من نشر الشائعات التي تثير القلق وتفتقر إلى المصداقية.

