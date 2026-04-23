رئيس السلطة القضائية بإيران: الولايات المتحدة لا تملك شجاعة الاقتراب من مضيق هرمز

أعلن رئيس السلطة القضائية بإيران، إخضاع 3 سفن لإجراءات تأديبية في مضيق هرمز أمس، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال رئيس السلطة القضائية بإيران، إن الولايات المتحدة لا تملك شجاعة الاقتراب من مضيق هرمز.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تواجه وقتا عصيبا للغاية لتحديد من يقودها ، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز.



وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات له : مضيق هرمز سيظل مغلقا بإحكام حتى تتمكن إيران من إبرام اتفاق ولن تتمكن أي سفينة أن تدخل أو تخرج دون موافقة البحرية الأمريكية.



وأشار ترامب إلى ان طهران تشهد صراع داخليا بين متشددين يتكبدون خسائر فادحة في المعركة ومعتدلين لا علاقة لهم بالاعتدال في الواقع.