تصريح صادم من ترامب: إيران تواجه صعوبة في معرفة قائدها

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "إيران تواجه صعوبة بالغة في فهم من هو قائدها! إنهم ببساطة لا يعرفون!".

وأضاف الرئيس الأمريكي في منشور آخر على موقع "تروث سوشيال" أن "الصراعات الداخلية بين "المتطرفين"، الذين مُنيوا بهزيمة نكراء في ساحة المعركة، و"المعتدلين"، الذين ليسوا معتدلين على الإطلاق، هي صراعات جنونية!".

وتابع ترامب: "لدينا سيطرة كاملة على مضيق هرمز. لا يمكن لأي سفينة الدخول أو الخروج دون إذن من البحرية الأمريكية. إنه "مغلق تمامًا" إلى أن تتمكن إيران من التوصل إلى اتفاق!".

