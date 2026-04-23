في اتصال هاتفي مع الزنداني.. وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور شائع محسن الزنداني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالجمهورية اليمنية الشقيقة، اليوم الخميس، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في اليمن الشقيق.

وتناول الاتصال استعراض أطر التعاون الثنائي المشترك بين مصر واليمن وسبل الارتقاء بها في مختلف المجالات، بما يعكس عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.

وجدد عبد العاطي خلال الاتصال التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه الأزمة اليمنية، مشدداً على دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي اليمنية، مؤكدا على تأييد مصر لكافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة في اليمن، بما يلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق وينهي معاناته الإنسانية.