وزير الخارجية الإندونيسي ينفي فرض رسوم جمركية على المرور عبر مضيق ملقا

أكد وزير الخارجية الإندونيسي، سوجيونو، أن إندونيسيا لن تفرض أي رسوم جمركية على المرور عبر مضيق ملقا، مشيرا إلى أن هذه السياسة تتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها، ردا على أسئلة الصحفيين حول ما إذا كانت إندونيسيا ستفرض رسوما جمركية على السفن العابرة للمضيق، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، اليوم /الخميس/.

وقال سوجيونو إن إندونيسيا تحترم القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشيرا إلى أن الاتفاقية تعترف بإندونيسيا كدولة أرخبيلية بشرط عدم فرضها رسوما جمركية على المضائق الواقعة ضمن أراضيها.

كما شدد على أن إندونيسيا تدعم حرية الملاحة وتتوقع أن تظل حركة الملاحة البحرية سلسة ومفتوحة ومتبادلة المنفعة.

وأضاف سوجيونو "نأمل أيضا في حرية المرور، وأعتقد أن هذا التزام مشترك بين العديد من الدول لإنشاء ممر ملاحي مفتوح ومحايد ومتبادل المنفعة".

يأتي ذلك بعد تصريحات سابقة لوزير المالية الإندونيسي ، بوربايا ساديوا، التي أشار فيها إلى إمكانية فرض رسوم جمركية على السفن العابرة للمضيق، وهو تصريح أدانته العديد من الدول ورفضته بشدة، كما أنه أثار جدلا واسعا حول مستقبل الممرات البحرية العالمية خاصة مع أزمة مضيق هرمز.