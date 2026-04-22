وزير الخارجية يبحث مع مسئولين فلسطينيين تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة

جرت اتصالات هاتفية بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع كل من حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني، والدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني، و نيكولاي ملادينوف الممثل الأعلى لغزة، وذلك لبحث مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية شدد خلال الاتصالات أن التصعيد الحالي في المنطقة لا يجب أن يصرف الأنظار عن ضرورة استكمال تنفيذ كافة استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك نشر قوة الاستقرار الدولية، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، والشروع في برامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

واضاف المتحدث أن الاتصالات تناولت التطورات الخطيرة في الضفة الغربية، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية والعمليات العسكرية المتصاعدة، وما تشهده بعض المدن والمخيمات الفلسطينية من اقتحامات متكررة، وتوسّع في الأنشطة الاستيطانية، واعتداءات من جانب المستوطنين علي الاماكن الدينية المقدسة، الأمر الذي يسهم في زيادة حدة التوتر ويقوض فرص التهدئة واستئناف المسار السياسي. وشدد وزير الخارجية على ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية.