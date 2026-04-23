وزير الخارجية يؤكد دعم المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران في اتصال مع هولندا

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الهولندي

جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج والسيد "توم بيريندسن" وزير خارجية هولندا يوم الخميس ٢٣ إبريل، لبحث العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

ثمن الوزير الهولندى فى مستهل اللقاء الزخم الذي تشهده العلاقات بين مصر وهولندا على المستويات المختلفة، والذى عكسه الاتصال الذى تم بين فخامة السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الهولندي يوم ٢١ إبريل، في انعكاس للحرص المشترك على تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، والرغبة المتبادلة لتطويرها إلى آفاق ارحب.  

ومن جانبه، أعرب الوزير عبد العاطي خلال الاتصال عن التطلع للاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة لدفع العلاقات الاقتصادية في مختلف المجالات وتعزيز الاستثمارات الهولندية في مصر لاسيما في المناطق الاقتصادية الجديدة والمشروعات القومية الكبرى. كما أعرب عن التطلع لتعزيز التعاون فى الملفات المختلفة ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها ملف الهجرة، وملف إدارة المياه، مثمناً دعم هولندا لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى المختلفة. 

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول التطورات الإقليمية والجهود الرامية للدفع بالمسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر للمسار التفاوضي وأهمية المضي قدماً في الجولة الثانية من المفاوضات بين الجانبين والعمل على التوصل لتفاهمات تسفر عن تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، مستعرضاً الجهود والاتصالات المصرية المستمرة في هذا الصدد، ومشدداً على أن التفاوض والحوار هما السبيل الوحيد لتسوية النزاع القائم ولتجنيب الإقليم مخاطر مزيد من عدم الاستقرار.

وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، شدد وزير الخارجية أن التصعيد الحالي في المنطقة لا يجب أن يصرف الأنظار عن ضرورة استكمال تنفيذ كافة استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك نشر قوة الاستقرار الدولية، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، والشروع في برامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار. كما حذر من التطورات الخطيرة في الضفة الغربية، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية والعمليات العسكرية المتصاعدة والتوسع في الأنشطة الاستيطانية. 

كما شهد الاتصال تناول الأوضاع في لبنان، حيث أكد الوزير عبد العاطي ثوابت الموقف المصري الداعمة لاحترام سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية بشكل كامل، ودعم تمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، مرحباً بوقف إطلاق النار الذى تم الإعلان عنه مؤخراً. كما أطلع وزير الخارجية نظيره الهولندي على موقف مصر تجاه التطورات فى السودان، حيث شدد على أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، وصون مؤسساته الوطنية، متناولاً الجهود المبذولة للتوصل لهدنة إنسانية تمهد للتوصل لوقف إطلاق النار. 

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الهولندي عن التطلع لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها إلى آفاق أرحب، مثمناً الدور المصري الداعم للاستقرار في المنطقة والجهود التي تبذلها مصر لاحتواء التصعيد الإقليمي الراهن، مشيداً بحكمة القيادة المصرية فى التعامل مع التطورات الراهنة. واتفق الوزيران في ختام الاتصال على مواصلة التنسيق والتشاور المشترك بشأن مختلف التطورات ذات الصلة، بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

