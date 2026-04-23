وزير الخارجية يطلق حملة للتبرع بالدم بمقر وزارة الخارجية لمستشفى 57357

أطلق د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الخميس ٢٣ أبريل، حملة للتبرع بالدم بمقر وزارة الخارجية لمستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، وذلك بحضور د. شريف أبو النجا المدير التنفيذي للمستشفى.

تأتى الحملة في إطار الجهود الداعمة للمستشفى في علاج الأطفال المصابين بالسرطان، حيث أشاد الوزير عبد العاطي بمختلف الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى، ومستوى الرعاية الصحية المقدمة للأطفال، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة المستشفى وطاقمها الطبي والتطوعي في تقديم خدمات علاجية متقدمة بالمجان وفق أعلى المعايير العالمية.

وأكد وزير الخارجية أن مستشفى ٥٧٣٥٧ تعد صرحًا إنسانيًا ونموذجًا فريدًا للعمل الأهلي، وأحد أكبر المستشفيات المتخصصة في علاج سرطان الأطفال مجانًا على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن ما حققته يمثل مصدراً للفخر، مضيفاً أن تجربة المستشفى تعكس قوة وتماسك المجتمع المصري، وقدرة العمل الأهلي على تحقيق أثر تنموي حقيقي، مؤكدًا أن الحق في الصحة مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.