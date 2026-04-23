ترامب: مضيق هرمز سيظل مغلقا بإحكام حتى تتمكن إيران من إبرام اتفاق

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تواجه وقتا عصيبا للغاية لتحديد من يقودها ، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز.



وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات له : مضيق هرمز سيظل مغلقا بإحكام حتى تتمكن إيران من إبرام اتفاق ولن تتمكن أي سفينة أن تدخل أو تخرج دون موافقة البحرية الأمريكية.



وأشار ترامب إلى ان طهران تشهد صراع داخليا بين متشددين يتكبدون خسائر فادحة في المعركة ومعتدلين لا علاقة لهم بالاعتدال في الواقع.

ومنذ قليل ، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أصدر أوامره للبحرية الأمريكية بإطلاق النار على أي قارب يزرع الألغام في مضيق هرمز، مؤكدا أن القوات لن تتردد في إطلاق النار على القوارب التي تزرع الألغام في مضيق هرمز.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات له: كاسحات الألغام الأمريكية تعمل حاليا على تطهير مضيق هرمز من الألغام.

وأضاف ترامب: أمرت بأن تضاعف كاسحات الألغام جهودها بثلاث مرات لإزالة الألغام من مضيق هرمز.

وكانت ‏وزارة الحرب الأمريكية في وقت لاحق أعلنت أن قواتها اعترضت ناقلة النفط الإيرانية في المحيط الهندي ، مؤكدة أنها ستواصل تعطيل الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن الداعمة لإيران .

وقالت وزارة الحرب الأمريكية في بيان لها: لا يمكن استخدام المياه الدولية كغطاء لجهات خاضعة للعقوبات وسنعترض السفن التي تقدم الدعم المادي لإيران أينما كان موقعها.