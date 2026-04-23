ترامب وإيران على صفيح ساخن .. جدل جديد حول قضية «8 نساء»

تشهد العلاقات بين دونالد ترامب وإيران موجة جديدة من التوتر السياسي والإعلامي، بعد تبادل الاتهامات بشأن قضية أثارت جدلًا واسعًا تتعلق بـ"ثماني نساء متظاهرات"، في وقت تتصاعد فيه حدة الخطاب بين واشنطن وطهران على خلفية ملفات سياسية وأمنية متشابكة.

وتأتي هذه التطورات في سياق مرحلة حساسة من العلاقات بين الجانبين، حيث تتداخل التصريحات السياسية مع الملفات الإقليمية الساخنة، وعلى رأسها التوترات في الخليج العربي وقضايا الطاقة والممرات البحرية الاستراتيجية.

خلفية المشهد السياسي

بدأت القصة عندما نشر ترامب تصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيها إن إيران وافقت على عدم تنفيذ أحكام إعدام بحق 8 متظاهرات، واصفًا ذلك بأنه "بادرة احترام" تجاهه كرئيس للولايات المتحدة. وأضاف أن أربعًا من النساء سيتم الإفراج عنهن فورًا، بينما ستُفرض على الأخريات عقوبات بالسجن لفترات محدودة.

كما أشار ترامب إلى أن هذا التطور يأتي في إطار ما وصفه بـ"أخبار جيدة جدًا"، بالتزامن مع إعلانه السابق عن وقف إطلاق نار أحادي الجانب في صراع قال إنه بدأ بين الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير، وفق ما نقلته تقارير إعلامية.

الرواية الإيرانية والرد الرسمي

في المقابل، سارعت طهران إلى نفي تلك التصريحات بشكل قاطع، حيث أكدت السلطات الإيرانية أن ما ورد على لسان ترامب "غير صحيح على الإطلاق"، مشيرة إلى أن قضية الإعدامات المزعومة "مختلقة من الأساس" ولا وجود لأي خطط لتنفيذها.

وذكرت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أن تصريحات الرئيس الأمريكي تعكس محاولة لـ"حفظ ماء الوجه" بعد ما وصفته بـ"الفشل السياسي"، مؤكدة أن إيران لم تقدم أي تنازلات في هذا الملف.

وأضافت الوكالة أن ترامب "يختلق إنجازات بناءً على أخبار كاذبة"، في محاولة لتقديم صورة مختلفة عن الواقع الداخلي والخارجي.

أبعاد إضافية للتوتر

لم تقتصر التوترات على هذا الملف فقط، إذ ربطت وسائل إعلام إيرانية بين تصريحات ترامب وخلافات أوسع تتعلق بمضيق هرمز، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات النفط والغاز العالمية. وأشارت تقارير إلى أن واشنطن تضغط في اتجاه إعادة فتح الممر الملاحي الاستراتيجي، وهو ما ترفضه طهران ضمنيًا.

وتؤكد مصادر إيرانية أن استمرار الخلافات حول الملفات الإقليمية، إلى جانب التصريحات المتبادلة، يعكس حالة من عدم الاستقرار في العلاقات بين الطرفين، خاصة في ظل غياب قنوات تفاوض مباشرة وفعالة.

قراءة في المشهد

يعكس هذا التصعيد الإعلامي والسياسي استمرار حالة التوتر بين واشنطن وطهران، حيث باتت التصريحات العلنية وسيلة رئيسية لإدارة الصراع الدبلوماسي بين الجانبين. وبينما يقدم كل طرف روايته الخاصة للأحداث، تبقى الحقيقة محاطة بتضارب الروايات وتداخل الأجندات السياسية.

ومع استمرار هذا النهج، يبدو أن العلاقات بين الطرفين مرشحة لمزيد من التوتر، خصوصًا في ظل الملفات الحساسة العالقة، التي تشمل حقوق الإنسان، والأمن الإقليمي، والطاقة، والممرات البحرية الاستراتيجية.