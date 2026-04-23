ترامب يصدر أوامر عاجلة للبحرية الأمريكية تخص مضيق هرمز | تفاصيل

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامره للبحرية الأمريكية بإطلاق النار على أي قارب يزرع الألغام في مضيق هرمز، مؤكدا أن القوات لن تتردد في إطلاق النار على القوارب التي تزرع الألغام في مضيق هرمز.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات له: كاسحات الألغام الأمريكية تعمل حاليا على تطهير مضيق هرمز من الألغام.

وأضاف ترامب: أمرت بأن تضاعف كاسحات الألغام جهودها بثلاث مرات لإزالة الألغام من مضيق هرمز.

وكانت ‏وزارة الحرب الأمريكية في وقت لاحق أعلنت أن قواتها اعترضت ناقلة النفط الإيرانية في المحيط الهندي ، مؤكدة أنها ستواصل تعطيل الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن الداعمة لإيران .

وقالت وزارة الحرب الأمريكية في بيان لها: لا يمكن استخدام المياه الدولية كغطاء لجهات خاضعة للعقوبات وسنعترض السفن التي تقدم الدعم المادي لإيران أينما كان موقعها.

ولاحقا، ذكرت وزارة الحرب الأمريكية أن قواتها اعترضت الناقلة إم تي تيفاني المدرجة ضمن قوائم العقوبات ولم تكن ترفع علم أي دولة.

كما اعتلت القوات الأمريكية الناقلة إم تي تيفاني المدرجة ضمن قوائم العقوبات بحسب البيان الأمريكي .

وأضافت الوزارة: عملية الاعتراض وقعت ضمن نطاق مسؤولية القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ وسنواصل جهودنا لإنفاذ القانون لتعطيل الشبكات غير المشروعة ولاعتراض السفن الخاضعة للعقوبات التي تقدم دعما ماديا لإيران.

وأكدت وزارة الحرب الأمريكية أن المياه الدولية ليست ملاذا آمنا للسفن الخاضعة للعقوبات على إيران.

وشددت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون): سنواصل حرمان الجهات غير المشروعة وسفنها من حرية المناورة والتحرك في النطاق البحري.