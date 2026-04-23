إيران تبدأ تحصيل رسوم العبور في مضيق هرمز

أفادت وكالة أنباء تسنيم بأن طهران تلقت أول الدفعات المالية الناتجة عن رسوم العبور التي فرضتها على الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك في ظل المواجهة العسكرية الراهنة مع الولايات المتحدة وتل أبيب.

ونقلت الوكالة “ تسنيم ” عن نائب رئيس البرلمان الإيراني، حميد رضا حاجي بابائي، قوله بأنه يتم إيداع هذه الإيرادات في حساب البنك المركزي الإيراني، دون أن يكشف عن حجم المبالغ الموردة أو عدد السفن التي خضعت لهذه الإجراءات.

ووافقت لجنة الأمن في البرلمان الإيراني ، الشهر الماضي، على خطة لفرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، مما أثار ردود فعل دولية غاضبة، بما في ذلك من خبراء القانون البحري ومسؤولين أمريكيين.

وتشترط طهران تشترط دفع هذه الرسوم بعملات بديلة عن الدولار لتفادي العقوبات، حيث يتم الطلب من الشركات الدفع بـ "اليوان الصيني" أو عبر "العملات المشفرة" والعملات الرقمية المستقرة stablecoins)) في خطوة تهدف إلى تمويل مجهودها الحربي وتخفيف الضغط الاقتصادي.

وكانت بيانات ملاحية أفادت بأن 187 سفينة وناقلة نفط نجحت في عبور مضيق هرمز منذ بدء غلقه في الرابع من مارس الماضي، قبل 45 يوماً تقريباً، وذلك بمعدل 4 سفن فقط يومياً.

كما أشارت البيانات إلى أن 23% من السفن التي نجحت في العبور مسجلة في الصين، وأن 13 ناقلة نفط فقط عبرت المضيق في 17 من أبريل قبل غلقه مجدداً.