الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بيانات ملاحية : عبور 187 سفينة لمضيق هرمز منذ 4 مارس الماضي

محمود نوفل

أفادت بيانات ملاحية بعبور 187 سفينة لمضيق هرمز منذ 4 مارس الماضي وحتي الآن بمعدل 4 سفن فقط يوميا.


وفي وقت لاحق ، كشف الأدميرال جوزيبي بيروتي بيرجوتو، رئيس أركان البحرية الإيطالية، أن بلاده أنهت استعداداتها الأولية لتجهيز قوة بحرية من أربع سفن قد تُنشر في مضيق هرمز، في إطار مهمة محتملة تهدف إلى دعم عمليات إزالة الألغام وتأمين الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.

وأوضح بيروتي بيرجوتو، في تصريحات تلفزيونية، أن الخطة التي اقترحها رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيطالية تأتي كإجراء وقائي، وتشمل تشكيل مجموعة بحرية تتكون من كاسحتي ألغام، إلى جانب وحدات مرافقة وسفن دعم لوجستي، بما يتيح استمرار المهمة لفترة أطول ويضمن القدرة على الانتشار العملياتي، ليصل إجمالي القوة إلى أربع سفن.


وأشار المسؤول العسكري الإيطالي إلى أن التحرك المخطط له لا يقتصر على روما وحدها، إذ من المتوقع أن تشارك دول أوروبية أخرى في عمليات مماثلة داخل المنطقة، من بينها فرنسا والمملكة المتحدة، إضافة إلى مجموعة بحرية مشتركة تضم هولندا وبلجيكا، في إطار تنسيق أمني أوروبي أوسع لحماية خطوط الملاحة الدولية.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد الاهتمام الأوروبي بأمن الممرات البحرية الاستراتيجية، لا سيما مضيق هرمز الذي يُعد أحد أهم الشرايين الحيوية لتجارة النفط العالمية، ويمر عبره جزء كبير من صادرات الطاقة القادمة من منطقة الخليج.

وكان وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو قد ألمح في وقت سابق إلى احتمال مشاركة بلاده في أي مهمة دولية لإزالة الألغام في المضيق، موضحًا أن كاسحات الألغام الإيطالية قادرة على الوصول إلى المنطقة خلال فترة تتراوح بين 20 و25 يومًا في حال اتخاذ قرار سياسي بالمشاركة.

