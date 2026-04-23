لماذا تُعد إزالة الألغام في مضيق هرمز معركة معقدة؟.. خبير يوضح

منار عبد العظيم

تُعد عمليات إزالة الألغام البحرية من أكثر المهام العسكرية تعقيدًا وخطورة، خاصة عندما تتعلق بمناطق استراتيجية وحيوية مثل مضيق هرمز، الذي يُمثل شريانًا رئيسيًا للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

 وفي ظل التوترات الإقليمية، تزداد حساسية أي تحرك في هذه المنطقة، ما يجعل جهود تأمين الملاحة البحرية عملية دقيقة تتطلب تنسيقًا دوليًا وتقنيات متقدمة.

أهمية التعاون الإقليمي في إنجاح المهمة

أكد قاصد محمود، نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردني الأسبق، أن العامل الحاسم في نجاح عمليات إزالة الألغام يتمثل في مدى توفر التعاون، خاصة من الجانب الإيراني. وأوضح أن هذا التعاون قد يشمل تقديم معلومات دقيقة أو خرائط تقريبية لمواقع الألغام، أو حتى المشاركة المباشرة في عمليات الإزالة، وهو ما يمكن أن يُسهم بشكل كبير في تسهيل المهمة رغم تعقيدها.

تنوع الألغام البحرية وصعوبة التعامل معها

أشار الخبير العسكري إلى أن الألغام البحرية ليست نوعًا واحدًا، بل تتنوع بشكل كبير من حيث مواقعها وطرق عملها. فقد تكون هذه الألغام طافية على سطح الماء، أو مثبتة في أعماق متفاوتة، تتراوح بين عشرات ومئات، بل وحتى آلاف الأمتار. هذا التنوع يفرض تحديات تقنية كبيرة على فرق الإزالة.

كما أوضح أن بعض الألغام يعمل بتقنيات متقدمة، مثل الاستشعار الحراري أو التأثير المغناطيسي، في حين توجد أنواع أخرى موجهة يمكن التحكم بها عن بُعد باستخدام وسائل حديثة مثل الطائرات المسيّرة، ما يزيد من خطورتها وتعقيد تفكيكها.

الطبيعة الجغرافية المعقدة للمضيق

تلعب الجغرافيا دورًا رئيسيًا في زيادة صعوبة المهمة، حيث يتميز مضيق هرمز بوجود عشرات الجزر والممرات المائية المتداخلة، ما يجعل عمليات المسح والكشف أكثر تعقيدًا. كما أن ضيق الممرات وكثافة حركة السفن يزيدان من خطورة أي خطأ أثناء عمليات إزالة الألغام.

تعدد التقنيات واتساع نطاق العمليات

لفت الفريق قاصد محمود إلى أن عمليات كشف الألغام وإزالتها تعتمد على مجموعة واسعة من التقنيات، تشمل أجهزة السونار، والغواصات المتخصصة، والروبوتات البحرية، إلى جانب فرق بشرية مدربة. وتشارك في هذه العمليات جهات متعددة، ما يتطلب تنسيقًا عاليًا بين الأطراف المختلفة.

وأشار إلى أن هذه العمليات لا تقتصر على نطاق ضيق، بل تمتد عبر مساحات جغرافية شاسعة، ما يجعلها تستغرق وقتًا طويلًا وتحتاج إلى موارد بشرية وتقنية كبيرة.

تعكس التحديات المرتبطة بإزالة الألغام في مضيق هرمز مدى تعقيد العمليات العسكرية في البيئات البحرية الحساسة، خاصة في ظل التداخل بين العوامل الجغرافية والتقنية والسياسية. وتظل هذه المهمة مرهونة بدرجة كبيرة بمستوى التعاون الإقليمي والدولي، إلى جانب امتلاك التكنولوجيا المتقدمة والخبرة الميدانية، لضمان تأمين أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وزير التربية والتعليم

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

علي غزلان و فرح شعبان

حقيقة انفصال البلوجر علي غزلان عن فرح شعبان؟

أزمة جديدة تضرب حياة مطرب المهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

أزمة جديدة تضرب مطرب مهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في القوصية بأسيوط

تسبب نزيفا داخليا.. ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في أسيوط

عيد العمال

رسميا.. ترحيل إجازة عيد العمال 2026 إلى هذا الموعد

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. آخر تحديث

ترشيحاتنا

المتهمة

القبض على سيدة أتلفت كاميرات مراقبة خاصة بمنزل جارتها بالبحيرة

المستشار عماد الخولي

خان الأمانة واتبع شهواته |حيثيات الحكم علي المتهم بإغتصاب ابنته بالإعدام شنقاً في الطالبية.. خاص

أرشيفية

إحالة 7 متهمين للجنايات بتهمة الإتجار في الأعضاء البشرية

بالصور

لا تتجاهل الصداع وتغيرات الرؤية.. علامات غير متوقعة تدل على مشاكل في المخ و الأعصاب

أعرض لا يجب تجاهلها تدل على أضطرابات خطيرة في المخ والأذن الداخلية
أعرض لا يجب تجاهلها تدل على أضطرابات خطيرة في المخ والأذن الداخلية
أعرض لا يجب تجاهلها تدل على أضطرابات خطيرة في المخ والأذن الداخلية

بدء التشغيل التجريبي لمجزر الزقازيق العام عقب تطويره بتكلفة 34 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الإفراط في تناول البطيخ يهدد صحتك.. يسبب مشاكل الهضم وارتفاع سكر الدم

فوائد البطيخ الصحية واضرار خفية لا تعلمها
فوائد البطيخ الصحية واضرار خفية لا تعلمها
فوائد البطيخ الصحية واضرار خفية لا تعلمها

بعد أنباء انفصال علي غزلان وفرح شعبان.. أبرز صور جمعتهما

على غزلان وفرح شعبان
على غزلان وفرح شعبان
على غزلان وفرح شعبان

فيديو

رجل تركي وقبره

9 مرات.. رجل ينجو من الموت ويقرر حفر قبره بيده

عدنان صلاح

عريس جديد.. وفاة شاب مصري في شوارع إيطاليا بحادث غامض

التيك توكر كوكو

مش دكتور.. جامعة طنطا ترد على فيديو التخرج المثير للجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد