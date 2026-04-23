لماذا تُعد إزالة الألغام في مضيق هرمز معركة معقدة؟.. خبير يوضح

تُعد عمليات إزالة الألغام البحرية من أكثر المهام العسكرية تعقيدًا وخطورة، خاصة عندما تتعلق بمناطق استراتيجية وحيوية مثل مضيق هرمز، الذي يُمثل شريانًا رئيسيًا للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

وفي ظل التوترات الإقليمية، تزداد حساسية أي تحرك في هذه المنطقة، ما يجعل جهود تأمين الملاحة البحرية عملية دقيقة تتطلب تنسيقًا دوليًا وتقنيات متقدمة.

أهمية التعاون الإقليمي في إنجاح المهمة

أكد قاصد محمود، نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردني الأسبق، أن العامل الحاسم في نجاح عمليات إزالة الألغام يتمثل في مدى توفر التعاون، خاصة من الجانب الإيراني. وأوضح أن هذا التعاون قد يشمل تقديم معلومات دقيقة أو خرائط تقريبية لمواقع الألغام، أو حتى المشاركة المباشرة في عمليات الإزالة، وهو ما يمكن أن يُسهم بشكل كبير في تسهيل المهمة رغم تعقيدها.

تنوع الألغام البحرية وصعوبة التعامل معها

أشار الخبير العسكري إلى أن الألغام البحرية ليست نوعًا واحدًا، بل تتنوع بشكل كبير من حيث مواقعها وطرق عملها. فقد تكون هذه الألغام طافية على سطح الماء، أو مثبتة في أعماق متفاوتة، تتراوح بين عشرات ومئات، بل وحتى آلاف الأمتار. هذا التنوع يفرض تحديات تقنية كبيرة على فرق الإزالة.

كما أوضح أن بعض الألغام يعمل بتقنيات متقدمة، مثل الاستشعار الحراري أو التأثير المغناطيسي، في حين توجد أنواع أخرى موجهة يمكن التحكم بها عن بُعد باستخدام وسائل حديثة مثل الطائرات المسيّرة، ما يزيد من خطورتها وتعقيد تفكيكها.

الطبيعة الجغرافية المعقدة للمضيق

تلعب الجغرافيا دورًا رئيسيًا في زيادة صعوبة المهمة، حيث يتميز مضيق هرمز بوجود عشرات الجزر والممرات المائية المتداخلة، ما يجعل عمليات المسح والكشف أكثر تعقيدًا. كما أن ضيق الممرات وكثافة حركة السفن يزيدان من خطورة أي خطأ أثناء عمليات إزالة الألغام.

تعدد التقنيات واتساع نطاق العمليات

لفت الفريق قاصد محمود إلى أن عمليات كشف الألغام وإزالتها تعتمد على مجموعة واسعة من التقنيات، تشمل أجهزة السونار، والغواصات المتخصصة، والروبوتات البحرية، إلى جانب فرق بشرية مدربة. وتشارك في هذه العمليات جهات متعددة، ما يتطلب تنسيقًا عاليًا بين الأطراف المختلفة.

وأشار إلى أن هذه العمليات لا تقتصر على نطاق ضيق، بل تمتد عبر مساحات جغرافية شاسعة، ما يجعلها تستغرق وقتًا طويلًا وتحتاج إلى موارد بشرية وتقنية كبيرة.

تعكس التحديات المرتبطة بإزالة الألغام في مضيق هرمز مدى تعقيد العمليات العسكرية في البيئات البحرية الحساسة، خاصة في ظل التداخل بين العوامل الجغرافية والتقنية والسياسية. وتظل هذه المهمة مرهونة بدرجة كبيرة بمستوى التعاون الإقليمي والدولي، إلى جانب امتلاك التكنولوجيا المتقدمة والخبرة الميدانية، لضمان تأمين أحد أهم الممرات البحرية في العالم.